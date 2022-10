Od poniedziałku, 3 października, do końca miesiąca, ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna, będzie odbywał się po jednym torze. W związku z tym kursowanie pociągów SKM S2 pomiędzy tymi stacjami, zostanie całkowicie wstrzymane. Ograniczone zostanie również kursowanie pociągów Kolei Mazowieckich na tej trasie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Utrudnienia, które potrwają do końca miesiąca, związane są z budową tunelu drogowego w Sulejówku i zamykaniem torów kolejowych w tym miejscu.





W zamian między stacjami Warszawa Rembertów i Sulejówek Miłosna, będą jeździły autobusy miejskiej linii zastępczej ZS2. Połączą Rembertów z Wesołą i Sulejówkiem.

Część pociągów Kolei Mazowieckich zostanie odwołana, a wybrane pociągi będą kursować z Mińska Mazowieckiego i Mrozów do stacji Sulejówek Miłosna. Za niektóre połączenia na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna zostanie wprowadzona Zastępcza Komunikacja Autobusowa (ZKA).



Autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 15 min w szczycie komunikacyjnym oraz co pół godziny poza szczytem i w weekendy. Dodatkowo do obsługi linii 173, w wybranych kursach, zostaną skierowane autobusy przegubowe.

Od 3 do 31 października, bilety Kolei Mazowieckich będą dodatkowo honorowane w autobusach linii: 173 – na odcinku Wschodnia – Aleja Piłsudskiego (Sulejówek), 514 – na odcinku Wola Grzybowska – PKP Rembertów, ZS2 – na całej trasie przejazdu linii zastępczej.