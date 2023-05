W związku z budową kolejnych odcinków linii tramwajowej na ul. Kasprzaka zmieni się organizacja ruchu. W piątek (12 maja) o g. 13.00 zamknięta zostanie jezdnia ul. Wolskiej w stronę centrum.

/ Tramwaje Warszawskie /

W tym miejscu rozpocznie się układanie nowego asfaltu. Nawierzchnia zostanie wykonana z nowymi krawężnikami i wszystkimi warstwami asfaltu.

Na kierowców jadących z Połczyńskiej za skrzyżowaniem z ul. Sowińskiego czekać będą dwa pasy ruchu. Dwa lewe pasy zostaną zagrodzone - aż do skrzyżowania z ul. Elekcyjną.

Jeździć będzie można dwoma prawymi pasami, które potem płynnie poprowadzą w jezdnię ul. Kasprzaka. Buspas, na skrajnym prawym pasie, zostanie zlikwidowany i przeznaczony dla ruchu ogólnego. Tak będzie aż za skrzyżowanie z ulicą Ordona.

Na Kasprzaka jadący z Wolskiej skorzystają początkowo z trzech, a na skrzyżowaniu z Ordona - czterech pasów ruchu. Sygnalizacja świetlna pozwoli kierowcom zawrócić na drugą nitkę ulicy Kasprzaka z powrotem w stronę Bemowa.

Natomiast na skrzyżowaniu Elekcyjnej z Wolską drogowcy będą budować chodnik. W związku z robotami to miejsce zostanie wyłączone z ruchu rowerowego.

Na Wolskiej do Redutowej będą trzy pasy ruchu. Następnie prawy skręci w ul. Redutową, a dwa pozostałe - do jazdy prosto - zwężą się do jednego. Za połączeniem z jezdnią Kasprzaka znowu zacznie się zwiększać liczba pasów.

Za cmentarzem Wolskim także zostanie zlikwidowany buspas, a na skrzyżowaniu z Fortem Wola dostępny będzie prawoskręt, dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w lewo. Zalecany dojazd do Redutowej poprowadzi ul. Kasprzaka, Ordona i Wolską.

Z kolei wyjazd z Redutowej na Wolską możliwy będzie jednym pasem wyłącznie w prawo. Na wysokości Redutowej urządzona zostanie tymczasowa "zebra" przez ul. Wolską.

Taka organizacja ruchu potrwa do 17 maja.

W tym etapie prowadzenia robót skorygowanymi trasami będą jeździły autobusy linii 167, 197 i nocnej N42. Więcej informacji o zamianach znajdziecie tutaj.

Trasa na Kasprzaka, na całej długości inwestycji, gotowa będzie w tym roku. Zapewni szybki dojazd do dwóch stacji metra - Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Realizacją inwestycji zajmuje firma Strabag - za kwotę 205,4 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez UE w wysokości 156 mln złotych.