Nożowniczka z warszawskiej szkoły z zarzutami. „Usiłowanie zabójstwa 3 osób”

RMF24

Zatrzymana wczoraj w szkole przy ul. Mińskiej w Warszawie 21-latka dziś w prokuraturze usłyszała 5 zarzutów. Jak poinformowała właśnie Komenda Stołeczna Policji, młoda kobieta odpowie za usiłowanie zabójstwa trzech osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Sąd zastosował tymczasowy trzymiesięczny areszt wobec podejrzanej. 21-latka przyznała się i złożyła krótkie wyjaśnienia.

Służby i dziennikarze przed wejściem do szkoły przy u. Mińskiej w Warszawie, gdzie 21-latka zaatakowała nożem trzy inne młode kobiety 10 października, fot. Marcin Kmieciński

Służby i dziennikarze przed wejściem do szkoły przy u. Mińskiej w Warszawie, gdzie 21-latka zaatakowała nożem trzy inne młode kobiety 10 października, fot. Marcin Kmieciński / PAP

Atak na warszawskiej Pradze

W zespole szkół przy ul. Mińskiej mieści się szkoła dla dorosłych. Dlatego placówka była otwarta w sobotę. Do wczorajszego ataku doszło niedaleko sekretariatu. 21-latka, która zaatakowała trzy inne młode kobiety nożem - dwie 17-latki i jedną 24-latkę - jest uczennicą szkoły. Pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć do tej szkoły dokumenty.

21-latka usłyszała zarzuty, została aresztowana

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że dziś 21-latka usłyszała w prokuraturze 5 zarzutów. Odpowie za usiłowanie zabójstwa trzech osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Została aresztowana na trzy miesiące.

- - - - -

Potrzebujesz wsparcia? Oni dyżurują 24/7

Nie dajesz sobie rady z codziennością? Przeżywasz kryzys? Doświadczasz przemocy lub wiesz, że ktoś taką planuje? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

- telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,

- kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych, 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

- telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, 800 100 100 - telefon wsparcia dla rodziców i nauczycieli,

- telefon wsparcia dla rodziców i nauczycieli, 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”,

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”, 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Jesteś rodzicem lub nauczycielem? Zareaguj w porę

Przypadki zrealizowanych oraz udaremnionych ataków nastoletnich nożowników oraz lawinowe zatrzymania młodych ludzi w związku z nagraniami, groźbami czy posiadaniem niebezpiecznych narzędzi pokazują jedno - wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży oraz gwałtowną radykalizację. Co robić, gdy mamy do czynienia z młodzieżą? Na co zwracać uwagę, by nie dochodziło do podobnych zdarzeń?

Kontroluj życie dziecka w sieci - to, na jakich forach internetowych się udziela, jakie strony odwiedza, co komunikuje w mediach społecznościowych, z jakich aplikacji korzysta, z kim rozmawia i czy nie doświadcza gróźb, nękania lub treści promujących przemoc. Załóż blokadę rodzicielską.

- to, na jakich forach internetowych się udziela, jakie strony odwiedza, co komunikuje w mediach społecznościowych, z jakich aplikacji korzysta, z kim rozmawia i czy nie doświadcza gróźb, nękania lub treści promujących przemoc. Jeśli dziecko lub nastolatek łaknie uwagi, sławy i informuje, że może dopuścić się agresji, absolutnie nie należy tego lekceważyć. Należy też bezwzględnie reagować, gdy słyszymy, że dziecko mówi o agresorach z podziwem, jak o celebrytach.

Należy też bezwzględnie reagować, gdy słyszymy, że dziecko mówi o agresorach z podziwem, jak o celebrytach. Możesz skorzystać z linii wsparcia dla rodziców i nauczycieli: 800 100 100 .

. Należy uważnie rozmawiać z dzieckiem, ale nie przesłuchiwać. Warto na co dzień pytać nastolatka o jego uczucia, emocje i poważnie traktować niepokojące zmiany: wycofanie, nagłe wahania nastroju, silny lęk, pobudzenie czy odwrotnie - senność. Warto rozmawiać konkretnie, jak radzi NASK: „Zamiast 'uważaj w internecie', poradźmy wprost: uważaj z kim rozmawiasz w grze, czy ktoś proponuje przeniesienie rozmowy na inny komunikator, czy ktoś prosi o dane, zdjęcia albo pieniądze. Dziecko musi wiedzieć, jakie sytuacje są sygnałem ostrzegawczym”.