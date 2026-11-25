Informację o znalezieniu ciał dwóch mężczyzn w aucie potwierdziła RMF FM oficer prasowa węgrowskiej policji st. aspirant Monika Księżopolska.
Samochód był zaparkowany w lesie we wsi Słuchocin, niedaleko autostrady A2.
Ciała we wnętrzu auta zauważył przypadkowy spacerowicz, który od razu zaalarmował służby.
Na miejsce przyjechali policjanci, a także prokurator z Węgrowa – prowadzą tam oględziny, zbierają materiały dowodowe i zabezpieczają ślady.
Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że mężczyźni byli znajomymi. Nie widziano ich od poniedziałku. Rodzina szukała ich na własną rękę, nie informując o zaginięciu policji.
Na miejsce przyjechali już krewni, którzy potwierdzili tożsamość ofiar. Jak ustalił reporter RMF FM, to 35-latek i 27-latek, pochodzący z okolicy Słuchocina.
Śledczy wykluczyli udział osób trzecich. W najbliższych dniach ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok.