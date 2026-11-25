RMF24

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Pod Węgrowem na Mazowszu znaleziono ciała dwóch mężczyzn w aucie. Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że mężczyźni byli znajomymi. Nie widziano ich od poniedziałku.

Informację o znalezieniu ciał dwóch mężczyzn w aucie potwierdziła RMF FM oficer prasowa węgrowskiej policji st. aspirant Monika Księżopolska.

Samochód był zaparkowany w lesie we wsi Słuchocin, niedaleko autostrady A2.

Ciała we wnętrzu auta zauważył przypadkowy spacerowicz, który od razu zaalarmował służby.

Na miejsce przyjechali policjanci, a także prokurator z Węgrowa – prowadzą tam oględziny, zbierają materiały dowodowe i zabezpieczają ślady.

Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że mężczyźni byli znajomymi. Nie widziano ich od poniedziałku. Rodzina szukała ich na własną rękę, nie informując o zaginięciu policji.

Na miejsce przyjechali już krewni, którzy potwierdzili tożsamość ofiar. Jak ustalił reporter RMF FM, to 35-latek i 27-latek, pochodzący z okolicy Słuchocina.

Śledczy wykluczyli udział osób trzecich. W najbliższych dniach ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok.