Kolejny incydent z użyciem noża. Nastolatki zaatakowane w szkole w Warszawie

RMF24

Kolejny dramatyczny incydent z użyciem noża w polskiej szkole. W placówce przy ul. Mińskiej w Warszawie 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby: dwie 17-latki i jedną 24-latkę.

W sobotę w szkole przy ul. Mińskiej w Warszawie doszło do ataku z użyciem noża. 21-letnia kobieta zaatakowała nim 17-latkę, która trafiła do szpitala. Jak ustalił nasz dziennikarz Igor Skrzypek, 17-latka została zraniona w przedramię. Jej stan nie zagraża życiu.

Zaatakowane zostały także dwie inne osoby - 17 latka oraz 24-latka. Odniosły one drobne obrażenia - ich stan nie wymagał hospitalizacji. Według informacji naszego reportera osoby te zostały poszkodowane przypadkowo - nie były bezpośrednim celem ataku.

Funkcjonariusze policji natychmiast pojawili się na miejscu - cztery minuty po otrzymaniu zgłoszenia.

Sprawczyni zatrzymana

Policja zatrzymała 21-letnią sprawczynię ataku. Jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć do niej papiery. Motywy jej działania nie są na razie znane.

Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji kom. Jacek Wiśniewski przekazał, że informacje, którymi dysponują obecnie służby, nie pozwalają potwierdzić, że atak ten może mieć związek z „jakimś rodzajem łańcuszka czy sytuacji, o której to w ostatnich 48 godzinach mówiliśmy na terenie całego kraju”.

Wszystkie kobiety są pochodzenia polskiego.

W zespole szkół przy ulicy Mińskiej mieści się szkoła dla dorosłych - dlatego placówka była otwarta dziś. Do ataku doszło w pobliżu sekretariatu.

Seria ataków z użyciem noża w polskich szkołach

To już kolejny w ostatnich dniach atak z użyciem noża w polskiej szkole. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób. Z kolei dzień później w Leszczydole-Nowinach 15-latek ranił trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę szkoły, która zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Stołeczna policja apeluje do rodziców, nauczycieli i uczniów o wzmożoną czujność i zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów.

Szarpanina w olsztyńskiej szkole

Do niebezpiecznego incydentu także w sobotę doszło na terenie jednej ze szkół przy ulicy Metalowej w Olsztynie. Dwóch uczniów w wieku 17 i 19 lat wdało się w szarpaninę, a jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie doszło do użycia niebezpiecznego narzędzia – informuje olsztyńska policja.

Według wstępnych ustaleń konflikt między nastolatkami przerodził się w rękoczyny podczas rozmowy na terenie placówki. W trakcie zajścia świadek zauważył, że młodszy z uczestników ma przy sobie ostry przedmiot. W odpowiednim momencie świadek odebrał mu narzędzie i odrzucił je na bok, uniemożliwiając jego użycie.

Przedmiot nie został użyty w trakcie zajścia. Nikt nie został nim zraniony. Uczestnicy zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów – podkreśliła sierżant Izabela Bogacka z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Bogacka poinformowała, że 17-latek został przekazany do szpitala pod opiekę lekarzy, ze względu „na niepokojące zachowanie”. Starszy z nastolatków został po przesłuchaniu na komendzie zwolniony do domu.

Policja przesłuchała pierwszych świadków i bada sprawę pod kątem zakłócenia porządku publicznego oraz posiadania niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym. Kwalifikacja prawna może się zmienić, jeśli pojawią się nowe ustalenia.