NuVista to nowe centrum okulistyczne na warszawskim Ursynowie, przy stacji metra Stokłosy, w którym pacjenci od drugiej połowy lutego 2026 r. będą mieć dostęp do kompleksowej diagnostyki, różnych metod leczenia chorób oczu i korekcji wad wzroku. Zabiegi wykonywane będą z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, w oparciu o wiedzę i doświadczenie.

/ Materiały prasowe

Jak wygląda laserowa korekcja wzroku w klinice okulistycznej NuVista?

Laserowa korekcja wzroku w klinice okulistycznej NuVista https://www.nuvista.pl/ polega na precyzyjnym modelowaniu rogówki oka za pomocą lasera, aby skorygować wadę wzroku. Zabieg poprzedzony jest dokładną diagnostyką i kwalifikacją lekarską, a jego przebieg dostosowany jest do stanu wzroku pacjenta.

W NuVista stosowane są sprawdzone metody zabiegowe, w tym m.in. FemtoLASIK czy też Smile lub Presbyond.

Etapy procedury obejmują m.in.:

przygotowanie oka do zabiegu zgodnie z zaleceniami lekarza,

zastosowanie znieczulenia miejscowego w postaci kropli,

korekcję rogówki przy użyciu lasera,

zalecenia pozabiegowe,

kontrolę po zabiegu.

Jak będzie przebiegać kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku w klinice okulistycznej NuVista?

Kwalifikacja do laserowej korekcji wzroku w klinice okulistycznej NuVista będzie polegać na szczegółowym badaniu okulistycznym, które pozwoli ocenić, czy zabieg jest dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem. Już w pierwszym etapie lekarz przeprowadzi wywiad medyczny, analizując historię zdrowia oczu oraz ogólny stan zdrowia.

Podczas wizyty kwalifikacyjnej wykonany będzie zestaw specjalistycznych badań diagnostycznych, które umożliwiają dokładną ocenę parametrów oka. Na tej podstawie lekarz zdecyduje o możliwości przeprowadzenia zabiegu i doborze odpowiedniej metody korekcji.

Kwalifikacja obejmie m.in.:

ocenę rodzaju i stabilności wady wzroku,

badanie rogówki oraz jej grubości,

analizę topografii i krzywizny rogówki,

ocenę ciśnienia wewnątrzgałkowego,

badanie dna oka.

Lekarz okulista szczegółowo omówi wyniki badań, wyjaśnia przebieg zabiegu oraz odpowiada na pytania. Zapraszamy do umówienia się na konsultację z dr n.med. Łukaszem Kołodziejskim, chirurgiem okulistyki, który jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą okulistyki i chirurgii okulistycznej. Doświadczenie zdobywał m.in. jako chirurg w klinikach chirurgii refrakcyjnej w Warszawie i Lublinie. Odbywał również szkolenia i staże w Indiach czy Szwajcarii. Dla pierwszych 50 osób przewidziano promocję na kwalifikację - w cenie 199 zł z 399 zł.