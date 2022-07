W ogrodzie zoologicznym w Płocku para osiołków poitou, Michaś i Czekoladka, doczekała się potomstwa. Na świat przyszła niedawno ośliczka, której nadano imię Malwinka. Jak podkreśla płockie zoo, poitou to jedna z najrzadszych na świecie ras osła.

Malutka ośliczka o imieniu Malwinka przyszła na świat 4 lipca i od razu skradła nasze serca - ogłosił ogród zoologiczny w Płocku. Jak podkreślono w informacji, "każde narodziny osłów poitou to szczególne święto, ponieważ jest to jedna z najrzadszych na świecie ras osła".

Piękne poitou są też największymi przedstawicielami w swoim gatunku. Charakteryzują się oryginalną okrywą włosową zwaną cadanette. Zwisające w luźnych strąkach włosy są dłuższe i bardziej miękkie niż u innych osłów - informuje płockie zoo. Placówka wyjaśnia, że kolejnym znakiem rozpoznawczym osłów poitou są uszy, znacznie dłuższe niż u pospolitych przedstawicieli.



Zapraszamy do ZOObaczenia brykającej po swoim wybiegu Malwinki na żywo - zachęca ogród zoologiczny w Płocku.

Osioł poitou to rasa osła domowego, pochodząca z historycznej krainy Poitou w północno-zachodniej Francji. Pierwszy znany dotychczas opis tej rasy datowany jest na początek XVIII wieku, przy czym nie jest wykluczone, że rasa ta powstała jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Od lat 80. XIX wieku prowadzona jest księga rodowodowa dla rasy poitou.



Pod koniec lat 70. XX wieku populacja osłów poitou na świecie szacowna była na ok. 40 osobników. Obecnie ich liczba może wynosić ok. 400.



Zoo w Płocku, położone na malowniczej, nadwiślańskiej skarpie i zajmujące ok. 15 ha, obchodziło w ubiegłym roku 70-lecie istnienia. Mieszka tam ok. 7,5 tys. zwierząt reprezentujących ponad 586 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem.



Placówka posiada jeden z największych w Polsce pawilonów dydaktyczno-naukowych, w którym znajduje się m.in. ekspozycja gadów i płazów, a także aranżacja lasu tropikalnego z oryginalną, egzotyczną roślinnością. Są tam także akwaria, gdzie można zobaczyć faunę i florę mórz i oceanów całego globu.



Najstarszą mieszkanką płockiego zoo jest pochodząca z USA aligatorzyca Marta, która w połowie maja obchodziła 92. urodziny - to jednocześnie najstarsze zwierzę w europejskich ogrodach zoologicznych.