Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy w Polsce powstanie dziewięć nowoczesnych ośrodków do rozwoju technologii dotyczących bezzałogowych statków powietrznych (BSP), czyli popularnych dronów. Aż trzy z nich zostaną zlokalizowane w województwie podkarpackim.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła wyniki konkursu „Rozbudowa i wyposażenie Centrów Kompetencji oraz infrastruktura do zarządzania ruchem pojazdów bezzałogowych jako ekosystem innowacji”.
Dzięki wsparciu z KPO w Polsce powstanie dziewięć nowoczesnych ośrodków do rozwoju technologii dotyczących bezzałogowych statków powietrznych (BSP), czyli popularnych dronów.
Aż trzy z nich zostaną zlokalizowane na Podkarpaciu.
Inwestycje mają na celu rozwój specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, centrów wsparcia wdrożeń oraz centrów monitorowania.
W gronie laureatów z największą liczbą punktów znalazł się Obszar Podkarpackie 1, zgłoszony przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z 11 gminami oraz Centrum Naukowo-Technologicznym Systemów Bezzałogowych.
Obszar obejmuje 492 km² wzdłuż autostrady A4 w zachodniej części regionu.
Wśród wyróżnionych znalazły się także dwa inne podkarpackie projekty: Centrum Kompetencji Gmina Miasto Krosno i Gminy Partnerskie oraz Stalowowolskie Centrum Kompetencji.
Nowo powstałe Centra Kompetencji będą służyć jako zaawansowane środowiska testowe i operacyjne.
„Podkarpacie, będące już silnym punktem na mapie przemysłu lotniczego w Polsce, dzięki tym inwestycjom ma szansę umocnić swoją pozycję jako lider krajowy w dziedzinie bezzałogowych systemów powietrznych” – podkreślają organizatorzy konkursu.