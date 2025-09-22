Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy w Polsce powstanie dziewięć nowoczesnych ośrodków do rozwoju technologii dotyczących bezzałogowych statków powietrznych (BSP), czyli popularnych dronów. Aż trzy z nich zostaną zlokalizowane w województwie podkarpackim.

Na Podkarpaciu powstaną centra dronowe / Shutterstock

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła wyniki konkursu „Rozbudowa i wyposażenie Centrów Kompetencji oraz infrastruktura do zarządzania ruchem pojazdów bezzałogowych jako ekosystem innowacji”.

Dzięki wsparciu z KPO w Polsce powstanie dziewięć nowoczesnych ośrodków do rozwoju technologii dotyczących bezzałogowych statków powietrznych (BSP), czyli popularnych dronów.

Aż trzy z nich zostaną zlokalizowane na Podkarpaciu.

Inwestycje mają na celu rozwój specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, centrów wsparcia wdrożeń oraz centrów monitorowania.





Podkarpacie z największym wsparciem

W gronie laureatów z największą liczbą punktów znalazł się Obszar Podkarpackie 1, zgłoszony przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z 11 gminami oraz Centrum Naukowo-Technologicznym Systemów Bezzałogowych.

Obszar obejmuje 492 km² wzdłuż autostrady A4 w zachodniej części regionu.

/ podkarpackie.pl

Wśród wyróżnionych znalazły się także dwa inne podkarpackie projekty: Centrum Kompetencji Gmina Miasto Krosno i Gminy Partnerskie oraz Stalowowolskie Centrum Kompetencji.



Nowo powstałe Centra Kompetencji będą służyć jako zaawansowane środowiska testowe i operacyjne.

„Podkarpacie, będące już silnym punktem na mapie przemysłu lotniczego w Polsce, dzięki tym inwestycjom ma szansę umocnić swoją pozycję jako lider krajowy w dziedzinie bezzałogowych systemów powietrznych” – podkreślają organizatorzy konkursu.