Śmiercią jednego z weselnych gości zakończyły się niedzielne poprawiny zorganizowane w remizie strażackiej w miejscowości Wierzbica (woj. mazowieckie). W trakcie imprezy doszło do bójki. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem tymczasowy o areszt podejrzanego w tej sprawie 30-latka. Mężczyzna jest piłkarzem amatorem jednej z lokalnych drużyn – informuje TVN Warszawa.

W trakcie poprawin doszło do kłótni między 30-latkiem i 40-latkiem. Mężczyźni w pewnym momencie wyszli z remizy, tam doszło do bójki. Brutalnie pobity został 40-latek. Na miejsce wezwana została karetka, ale starszy mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Jak się okazało, przyczyną śmierci mężczyzny było pęknięcie jelita cienkiego i krwotok w jamie brzusznej.

Śledczy chcą tymczasowego aresztu

Janusz Kaczmarek z Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu poinformował w rozmowie z TVN Warszawa, że 30-latek usłyszał już zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w następstwie którego nastąpił niezwłoczny zgon. Grozi za co najmniej pięć lat więzienia, a nawet dożywocie.

Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się dziś.

30-latek to zawodnik lokalnej amatorskiej drużyny piłkarskiej. Mężczyzna, który zmarł, był gościem pana młodego.