Sezon motocyklowy trwa w najlepsze! Ekipa RRmoto, największego sklepu motocyklowego w Warszawie, organizuje kolejną edycję swojego flagowego motopikniku. Na uczestników wydarzenia ponownie czekać będzie masa atrakcji, pyszne jedzenie, konkursy z nagrodami oraz niepowtarzalny klimat motocyklowej zajawki. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę 20 września 2025 w godzinach 10:00–21:00 pod sklepem RRmoto - Największy sklep motocyklowy przy ul. Sójki 37 na warszawskim Ursynowie.

Co czeka na miejscu - przegląd atrakcji

Motopiknik RRmoto to całodzienne wydarzenie w motocyklowym klimacie. Niezależnie czy wpadasz na chwilę, czy zostajesz od otwarcia do zamknięcia, możesz liczyć na konkretną dawkę atrakcji.

Jedzenie za free - grill, pizza, lody i kawa

Jedzenie na motopikniku to punkt obowiązkowy! Na uczestników w strojach motocyklowych oraz na klientów RRmoto czekać będzie jedzenie w najlepszej cenie - bo za darmo. W menu klasyczne kiełbaski z grilla, włoska pizza z pieca i lody tajskie na ochłodę, a do tego kawa z ekspresu przez cały dzień. Przywdziej swój strój motocyklowy i ruszaj do stołu!

Pokazy pierwszej pomocy z Grupą Ratowniczą SIRD

W trakcie imprezy będzie można wziąć udział w praktycznych pokazach pierwszej pomocy organizowanych przez Grupę Ratowniczą SIRD. Ratownicy SIRD to specjaliści z uprawnieniami instruktorskimi, którzy prowadzą szkolenia z ratownictwa drogowego i rozszerzonej pierwszej pomocy, z naciskiem na realistyczne scenariusze i ćwiczenia praktyczne.

Symulatory i refleksometr - sprawdź swoje umiejętności i refleks

Na uczestników motopikniku czeka także refleksometr, dzięki któremu można sprawdzić swój czas reakcji i zręczność w dynamicznej grze świateł.

O godzinie 15:00 na placu pojawi się także symulator wheelie, który pozwala w pełni bezpiecznie poćwiczyć jazdę na jednym kole.

Dla żądnych mocniejszych wrażeń przygotowano również symulator dachowania - realistyczne doświadczenie ekstremalnej sytuacji drogowej. To solidna dawka adrenaliny w całkowicie kontrolowanych warunkach, ale także praktyczna lekcja bezpieczeństwa.

Gorące nocne fire show z Psycho Dolls

O godzinie 20:00 parking przed RRmoto rozbłyśnie ognistym fire show w wykonaniu grupy Psycho Dolls! To nie tylko pokaz tańca z ogniem - artystki łączą w swoich występach płonące pochodnie, akrobacje i koła, tworząc spektakl pełen zmysłów i niepowtarzalnej energii.

Psycho Dolls to żeński zespół, działający na polskiej scenie, ale również występujący m.in. w Meksyku. Artystki łączą elementy tańca, akrobatyki i teatru ognia - często w klimacie burleski i ekspresyjnych show inspirowanych rockiem, fantastyką i popkulturą.

Pozostałe atrakcje motopikniku - coś dla każdego

Na uczestników RRmoto czeka również wiele dodatkowych atrakcji, które umilą czas zarówno dorosłym, jak i najmłodszym fanom dwóch kółek, w tym:

darmowe ozonowanie kasków, butów i rękawic motocyklowych - szybkie odświeżenie i higiena sprzętu,

- szybkie odświeżenie i higiena sprzętu, strefa dostawców - możliwość sprawdzenia nowości rynkowych i złapania inspiracji do ulepszenia swojego zestawu,

- możliwość sprawdzenia nowości rynkowych i złapania inspiracji do ulepszenia swojego zestawu, przejażdżki minimotocyklem dla dzieci - bezpieczna frajda dla najmłodszych uczestników wydarzenia,

- bezpieczna frajda dla najmłodszych uczestników wydarzenia, konkursy z nagrodami - okazja żeby zgarnąć motogadżety i pamiątki z pikniku.

Gość specjalny na wyjątkowym rumaku

Dodatkowo piknik uświetni swoją obecnością gość specjalny: #OGARmistrz Maciek z kanału Ćpiej Życie na swoim wiernym Ogarze Kuna! Będzie okazja do rozmowy, fotek i wymiany doświadczeń.

RRmoto Warszawa - kim jest gospodarz?

Za sterami stoi RRmoto - jeden z najlepiej rozpoznawalnych sklepów motocyklowych w Polsce, który już od ponad dekady działa aktywnie w branży. Obecnie jest to sieć pięciu salonów w Warszawie, Toruniu, Katowicach, Gdańsku i Nowym Sączu. Każdy z nich to nie tylko sklep, ale też centrum regularnych spotkań dla całej motocyklowej społeczności.

W RRmoto znajdziesz setki modeli kasków, odzieży i akcesoriów motocyklowych, a wszystko od topowych marek takich jak Shima, HJC, Scorpion, Rebelhorn, Shoei czy Revit. To nie przypadek - RRmoto jest oficjalnym dystrybutorem wielu z tych firm.

Dodatkowo sklep stawia na nowoczesne rozwiązania, pomagające idealnie dopasować każdy element stroju: od kasku, przez kurtkę, aż po buty. Dzięki temu podejściu i zaangażowaniu w rozwój sceny motocyklowej, RRmoto to dzisiaj zaufany partner dla tysięcy motocyklistów w całej Polsce.

Wpadaj z ekipą!

Motopiknik RRmoto to luźne, plenerowe spotkanie dla wszystkich: od motocyklowych beniaminów po wyjadaczy z tysiącami kilometrów w trasie. Wpadają ekipy, pary, rodziny z dziećmi - bo tu liczy się klimat i wspólna zajawka.

Zabierz znajomych, rodzinę i wpadajcie po sporą dawkę motocyklowych emocji. Przyjedź, zaparkuj, wrzuć coś na ruszt i spędź sobotę w towarzystwie zapalonych riderów i ekipy RRmoto.

Jeśli chcesz być na bieżąco z zapowiedziami i dodatkowymi aktywnościami, koniecznie zaglądaj też na stronę RRmoto.pl i oficjalny profil na Facebooku.



Adres sklepu RRmoto w Warszawie: RRmoto - Największy sklep motocyklowy

ul. Sójki 37 Warszawa

telefon: 504 504 855