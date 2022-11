Szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza Michał Domaradzki w rękach CBA. Były komendant stołecznej policji został zatrzymany na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Michał Domaradzki / Marcin Obara / PAP

Chodzi o jeden z wyodrębnionych wątków wielkiego śledztwa w sprawie afery wokół zakładów chemicznych w Policach w Zachodniopomorskiem. Podczas tego postępowania wyszło na jaw, że były szef komendy stołecznej policji mógł nielegalnie udostępnić niejawne materiały.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na wydanie polecenia o zatrzymaniu wysokiego rangą urzędnika ratusza.

Z informacji dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że nie przewożono go do Szczecina, a tamtejsi prokuratorzy na przesłuchanie Michała Domaradzkiego przyjechali do Warszawy.

Na razie śledczy nie chcą ujawniać, jakie zarzuty miał usłyszeć były szef warszawskich policjantów oraz komu i jakie informacje - według prokuratury - przekazywał.

Nie będziemy komentować pokazowego zatrzymania byłego komendanta stołecznego policji, a obecnie jednego z dyrektorów ratusza, zamiast normalnie wezwać do prokuratury - powiedziała rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Beuth, upoważniając redakcję RMF24 do publikacji danych byłego komendanta stołecznego policji.

Akcja CBA sprzed dwóch lat

W październiku 2020 roku funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania w kilku miejscach w województwie mazowieckim i wielkopolskim.

CBA informowała wtedy w komunikacie, że przeszukano między innymi miejsca zamieszkania: byłego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byłego funkcjonariusza policji, przedsiębiorcy, a także w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Czynności te wykonano w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia wręczenia łapówek w zamian za ujawnienie tajemnicy służbowej.

Michał D. - kim jest

Były szef KSP pełni obecnie funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w warszawskim ratuszu.

Michał Domaradzki objął stanowisko szefa warszawskiej policji we wrześniu 2014, wcześniej był komendantem wojewódzkim policji w Lublinie.

Funkcję komendanta stołecznego policji pełnił do lutego 2016 roku. Został odwołany przez ówczesnego komendanta głównego Zbigniewa Maja.