RMF24

W związku z doniesieniami o rzekomym ukraińskim ataku na obwód królewiecki Centrum Walki z Dezinformacją intensywnie monitoruje przestrzeń informacyjną - poinformował w niedzielę na platformie X wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Dodał, że odnotowano liczne rosyjskie fałszywe przekazy dezinformacyjne. Warto dodać, że MSZ Litwy „kategorycznie odrzuciło” krążące w sieciach społecznościowych pogłoski o udziale strony litewskiej w ataku.

Wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski napisał w niedzielę na X, że Centrum Walki z Dezinformacją odnotowuje liczne rosyjskie, fałszywe przekazy dezinformacyjne. Przekazał, że w związku z doniesieniami o rzekomym ukraińskim ataku na obwód królewiecki Centrum intensywnie monitoruje przestrzeń informacyjną.

Minister Olszewski wymienił przykłady dezinformacyjnych przekazów. Były to m.in. wiadomości głoszące, iż: „wojska niemieckie stacjonujące w Polsce koordynują ukraiński atak na obwód królewiecki”, a także „Litwini i Polacy atakują Rosję za pomocą ukraińskich rakiet”.

Olszewski wymienił ponadto fałszywe przekazy, które twierdzą, że „Ukraińcy atakują Rosję, aby wciągnąć Polskę do wojny” oraz że „NATO zaatakowało Kaliningrad (właśc. Królewiec – przyp. red.).

„Pamiętajmy. Sprawdzajmy tylko oficjalne informacje polskich służb” - zaapelował wiceszef resortu cyfryzacji.

Litwini kategorycznie zaprzeczają

Szef MSZ Litwy Kestutis Budrys oświadczył w nocy z soboty na niedzielę, że Wilno „kategorycznie odrzuca krążące w sieciach społecznościowych pogłoski” o udziale strony litewskiej w ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim i nie zezwoliło na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do nalotów na obiekty w Rosji.

Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Litwy, zamieszczona w serwisie X, odnosiła się do domniemanego sobotniego ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim. Ukraiński kanał na Telegramie Exilenova+ (regularnie przedstawiający wiarygodne doniesienia o skutkach ukraińskich uderzeń w Rosji) przekazał, że w mieście portowym Bałtyjsk, w którym znajduje się baza Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej, zarejestrowano „liczne eksplozje i odgłosy (ataków) dronów”.

Incydent mógł być rosyjską prowokacją

Ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Kowałenko wyraził wątpliwości co do wiarygodności relacji napływających z obwodu królewieckiego. Jak napisał na Telegramie, jego zdaniem incydent mógł być rosyjską prowokacją, która miałaby na celu uzasadnienie ewentualnych agresywnych posunięć Kremla wobec któregoś z europejskich sąsiadów Rosji.

Kowałenko zauważył, że rosyjskie kanały na Telegramie przekazywały doniesienia, iż zestrzelono co najmniej sześć dronów, ale nie przedstawiono na to żadnych wiarygodnych dowodów w postaci zdjęć czy nagrań wideo, które potwierdzałyby obecność bezzałogowców lub skutki ewentualnych uderzeń.

Dlaczego Bałtyjsk? Po co tyle trudu?

Ukraiński ekspert zakwestionował również zasadność ewentualnego uderzenia na Bałtyjsk.

„Jaki był tego sens? Po co zadawać sobie tyle trudu – wykonując ogromny manewr okrężny – tylko po to, by uderzyć w bazę morską, która nie ma dla nas większego znaczenia, skoro w zasięgu znajdują się znacznie ważniejsze cele? Czy chodziło o pokazanie, że jesteśmy w stanie dotrzeć do Bałtyjska? Czy tylko o to? Trudno uznać takie działanie za pragmatyczne” - napisał.

„Rodzi to wiele pytań – między innymi o to, czy całe to zdarzenie nie jest w istocie prowokacją zaaranżowaną przez samą Rosję, mającą na celu uzasadnienie przyszłej agresji wobec jednego z jej europejskich sąsiadów” - dodał Kowałenko.

Podobne wątpliwości wyraził Jan Matwiejew, analityk związany ze środowiskiem zmarłego w kolonii karnej lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

„Nawiasem mówiąc, bez trudu wyobrażam sobie czysto rosyjską prowokację – atak na własne terytorium, zaaranżowany tak, by winą obarczyć Europę. Mogliby twierdzić, że Europa pozwoliła ukraińskim dronom na przelot przez swoją przestrzeń powietrzną, a nawet sugerować, że same drony były pochodzenia europejskiego. Zobaczmy, jak rozwinie się sytuacja” - napisał Matwiejew, cytowany przez niezależny portal Moscow Times.

Centrum Walki z Dezinformacją

Centrum Walki z Dezinformacją działa w ramach Ministerstwa Cyfryzacji, a jego formuła pozwala na współpracę ze służbami, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i instytutami badawczymi. Centrum ma koordynować działania istniejących instytucji oraz m.in. identyfikować i ujawniać narracje dezinformacyjne, które są wymierzone w bezpieczeństwo Polski i Polaków.