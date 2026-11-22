RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego plebiscytu Drzewo Roku. Do 30 listopada każdy może zgłosić swoje ulubione drzewo, które ma szansę reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie Europejskie Drzewo Roku. Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko rywalizacja, ale także okazja do budowania społecznej świadomości na temat roli drzew w naszym życiu.

Sosna Strażniczka rosnąca nad Trasą Siedmiu Wzgórz w Gorzowie Wielkopolskim. Dwustuletnie drzewo mające prawie pięć metrów obwodu, staje do rywalizacji w plebiscycie na Drzewo Roku/Fot. Lech Muszyński

Sosna Strażniczka rosnąca nad Trasą Siedmiu Wzgórz w Gorzowie Wielkopolskim. Dwustuletnie drzewo mające prawie pięć metrów obwodu, staje do rywalizacji w plebiscycie na Drzewo Roku/Fot. Lech Muszyński / PAP

Trwa nabór do 16. edycji konkursu Drzewo Roku, organizowanego przez Klub Gaja. Do 30 listopada można zgłaszać drzewa, które są ważne dla lokalnych społeczności, mają ciekawą historię lub wyróżniają się swoim wyglądem. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w czerwcu 2027 roku i będzie reprezentował Polskę w prestiżowym konkursie Europejskie Drzewo Roku.

Jak zgłosić drzewo do konkursu?

Kandydatury mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne, jak i grupy nieformalne, organizacje społeczne, placówki oświatowe czy urzędy. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Klubu Gaja, opisać historię drzewa oraz dołączyć jego zdjęcia. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy drzeworoku@klubgaja.pl.

Konkurs Drzewo Roku od lat promuje postawy szacunku wobec przyrody i podkreśla znaczenie drzew w życiu społecznym, historycznym i ekologicznym.

To wiekowe drzewa zakorzenione w naszej historii i tradycji, będące centrum życia społecznego i rodzinnego, zachwycające swym pięknem, dające odpoczynek i skłaniające do refleksji. To drzewa cenne przyrodniczo, które na co dzień pielęgnujemy, chronimy i bronimy przed wycinką - podkreśla Jolanta Migdał z Klubu Gaja.

Organizatorzy zwracają uwagę, że drzewa odgrywają kluczową rolę w ochronie klimatu.

Kochać drzewa to w dobie katastrofy klimatycznej dobry kierunek. To one ratują nas przed wieloma skutkami zmian klimatu. Po prostu nas chronią - zaznacza lider Klubu Gaja, Jacek Bożek.

Konkurs ma na celu nie tylko wyłonienie najciekawszego drzewa, ale także budowanie kapitału społecznego wokół wartości historycznych, ekologicznych i patriotycznych.

W poprzedniej edycji konkursu zwyciężyła 320-letnia Lipa Sobieskiego z Przeworska, która mierzy 19 metrów.

Drzewo Roku to część projektu Święto Drzewa, który od lat promuje ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Klub Gaja, działający od przełomu lat 80. i 90., zrzesza setki członków zaangażowanych w ochronę środowiska i prawa zwierząt.

Zgłoszenia do konkursu Drzewo Roku 2027 można przesyłać do końca listopada.