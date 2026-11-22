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Na Placu św. Piotra w Watykanie stanęła już bożonarodzeniowa choinka. Tegoroczna jodła, która mierzy aż 24 metry i waży 7,5 tony, przybyła do Rzymu z górskich terenów południowych Włoch. Uroczyste zapalenie świateł na drzewku odbędzie się 7 grudnia.

Choinka, która w tym roku ozdobi Plac św. Piotra, to 60-letnia jodła pospolita pochodząca z lasów gminy Terranova di Pollino w prowincji Potenza. Jej wybór nie był przypadkowy – jak podkreślają ofiarodawcy, drzewo zostało wybrane zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.

„Pierwszeństwo miały dojrzałe drzewa, których wycinka sprzyja naturalnemu odnawianiu się lasu” – wyjaśniają przedstawiciele gminy.

Fot. ANDREAS SOLARO/AFP/East News / East News

Spektakularny transport

Ze względu na trudnodostępne, górskie położenie, jodła została najpierw przetransportowana śmigłowcem służb leśnych. Następnie, już na specjalnej platformie, ruszyła w długą podróż do Rzymu. Transport odbywał się wyłącznie w godzinach nocnych, aby nie zakłócać ruchu drogowego i zapewnić bezpieczeństwo.

Ostatnie przygotowania przed iluminacją

Na Placu św. Piotra ogromna jodła została ustawiona przy pomocy dźwigu. Teraz trwa montaż świątecznych ozdób. Kulminacyjnym momentem będzie uroczyste zapalenie świateł, które odbędzie się 7 grudnia o godzinie 17:30.

Watykańska choinka od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Bożego Narodzenia na świecie. Tegoroczna, monumentalna jodła z południa Włoch z pewnością przyciągnie uwagę tysięcy pielgrzymów i turystów.