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Nie żyje włoski jubiler i biznesmen Paolo Bulgari - informuje BBC. Zmarł w Rzymie w wieku 89 lat. Przyczynił się do przekształcenia rodzinnej firmy w globalną markę produktów luksusowych, przede wszystkim biżuterii. Wraz z żoną założył w 2019 roku fundację wspierającą młodzież z uboższych dzielnic na obrzeżach Rzymu poprzez np. szkolenia zawodowe. Najwierniejsza jego twórczości była Elizabeth Taylor. Jego biżuterię nosiła także księżna Walii Diana, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Marilyn Monroe, ale też Andy Warhol.

Paolo Bulgari nie żyje

Rodzina artysty wydała oświadczenie dla włoskich mediów, w którym opisuje go jako „największego jubilera naszych czasów”, znawcę kamieni szlachetnych i filantropa.

Paolo Bulgari był wnukiem greckiego złotnika Sotiriosa Voulgarisa, który później - jak przypomina BBC - zmienił swoje nazwisko na włoskie „Bulgari” i założył luksusową markę Bulgari - potem Bvlgari.

Firma, informując o śmierci Paolo, zamieściła w internecie hołd dla „prawdziwie twórczej duszy”, podkreślając, że jego dzieła „będą nadal inspirować kolejne pokolenia”.

Jego biżuterię najczęściej noszą obecnie m.in. Julianne Moore, Uma Thuman, Carla Bruni, Zendaya czy Rihanna. Z kolei niegdyś Andy Warhol, który kolekcjonował wyroby marki, zasłynął z powiedzenia, że „biżuteria Bvlgari była ucieleśnieniem lat 80.”. Kojarzona ze stylem „la dolce vita”, którym charakteryzowała się marka Bvlgari była również m.in. Marilyn Monroe czy Sophia Loren.

Marka Bvlgari stawiała na wyraziste kamienie szlachetne, żółte złoto, okazałe formy oraz nieoczekiwane połączenia kolorystyczne. Z czasem firma weszła na rynek dóbr luksusowych, rozszerzając swoją działalność poza jubilerstwo o zegarki, perfumy, wyroby skórzane, a także hotele.