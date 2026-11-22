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Rosyjski dron trafił w budynek mieszkalny we wsi Dymer w obwodzie kijowskim w rejonie wyszogrodzkim w Ukrainie. W miejscowości położonej nad rzeką Irpień, służby od dzisiejszego poranka szukały ludzi pod gruzami. Uwięzionych było co najmniej 14 osób. Ewakuowano już 9 osób, w tym jedno dziecko. Po południu ukraińskie służby poinformowały, że spod gruzów wydobyto dwa ciała, w tym 18-latka.

W wyniku ataku rosyjskiego drona w obwodzie kijowskim zniszczony został 5-piętrowy blok. Część mieszkańców została ewakuowana, kilka osób zostało rannych. Są też osoby w ciężkim szoku pourazowym. Natychmiast rozpoczęła się akcja służb, które szukały ludzi pod gruzami. Pierwsze doniesienia były takie, że to co najmniej 14 osób. Po południu Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy podała, że wydobyto ciała dwóch osób. Jedną z nich jest 18-latek.

materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy / materiały udostępnione

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował przed południem, że w wyniku uderzenia rosyjskiego drona częściowo zniszczona została klatka schodowa w budynku oraz mieszkania.

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Zełenski napisał też w komunikacie, że rosyjskie wojska zaatakowały kierowanymi bombami lotniczymi budynki mieszkalne w Zaporożu na południu kraju. Ranne zostało tam dziecko.

W ciągu minionego tygodnia siły Putina ostrzelały 20 regionów Ukrainy, wykorzystując w tym celu około 2,7 tys. dronów, niemal 1460 bomb lotniczych i 165 pocisków rakietowych różnego typu.