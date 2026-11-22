Kierowca zasłabł i zmarł w samochodzie na autostradzie A4
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Na dolnośląskim odcinku autostrady A4, między węzłem Wrocław Wschód a węzłem Brzezimierz - w pobliżu miejscowości Chwastnica - doszło do tragedii. Kierowca zasłabł i zmarł w samochodzie. W kierunku Katowic mniej więcej do południa mogą występować utrudnienia.
Fot. Łukasz Kalinowski, zdj. poglądowe
/East News
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na A4 na Dolnym Śląsku występują utrudnienia.
Kierowca zasłabł i zmarł w samochodzie na autostradzie w okolicy miejscowości Chwastnica.
Do tego tragicznego wypadku doszło między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz. Do godz. ok. 12 może być zablokowany pas jezdni w kierunku Katowic.
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