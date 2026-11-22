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Na dolnośląskim odcinku autostrady A4, między węzłem Wrocław Wschód a węzłem Brzezimierz - w pobliżu miejscowości Chwastnica - doszło do tragedii. Kierowca zasłabł i zmarł w samochodzie. W kierunku Katowic mniej więcej do południa mogą występować utrudnienia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na A4 na Dolnym Śląsku występują utrudnienia.

Kierowca zasłabł i zmarł w samochodzie na autostradzie w okolicy miejscowości Chwastnica.

Do tego tragicznego wypadku doszło między węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz. Do godz. ok. 12 może być zablokowany pas jezdni w kierunku Katowic.

Kłęby dymu nad Portem Gdańsk. Strażacy dogaszają pożar hałdy złomu Od kilkunastu godzin trwa walka z ogniem na terenie Portu Gdańsk. Wczoraj wieczorem doszło tam do pożaru hałdu złomu. Na miejscu pracuje około 40 strażaków.