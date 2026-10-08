Nożownik zaatakował w szkole w Ostrołęce, dziś przesłuchanie. Policja apeluje

RMF24

Najpewniej dziś zostanie przesłuchany Jakub Z., 19-latek, który w środę zaatakował nożem swoich kolegów z klasy i nauczycieli w szkole w Ostrołęce. O godz. 9 natomiast w ostrołęckim ratuszu ma zebrać się sztab kryzysowy. Tamtejsza policja opublikowała apel do mieszkańców. W obliczu tego brutalnego ataku, ale także udaremnionego ostatnio planu zamachu 13-latka z woj. kujawsko-pomorskiego oraz problemu radykalizacji dzieci i młodzieży, warto też wiedzieć, na co zwracać szczególną uwagę, jeśli jesteśmy rodzicem lub nauczycielem.

Jakub Z., 19-letni uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, zaatakował w środę nożem 9 osób: 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Potwierdziła to w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prok. Elżbieta Łukasiewicz. Podczas ataku 19-letni nożownik zostawił w klasie plecak. Gdy zaczął się z niego wydobywać dym, uczniowie wyrzucili go przez okno na zewnątrz. Napastnik został zatrzymany przez policję ok. pół godziny po ataku ok. 400-500 metrów od szkoły. Dokonał samozranienia. Jak poinformowała eOstrołęka, w środę wieczorem działania służb toczyły się w co najmniej dwóch miejscach w mieście. Pracowali tam policyjni pirotechnicy.

Nowe informacje, apel policji do mieszkańców

Prawdopodobnie dzisiaj 19-latek zostanie przesłuchany. W Ostrołęce jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Budynek, w którym doszło do ataku, jest odgrodzony taśmą, a przed szkołą stoi policyjny radiowóz. Dziś lekcje się nie odbywają. Dzieci mogą jednak przyjść do placówki, uzyskać pomoc psychologiczną. W lokalnej społeczności krążą natomiast pogłoski, że prawdopodobne są podobne ataki w innych szkołach. Mieszkańcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, mówili, że dziś w ogóle nie wychodziliby z domu, gdyby nie musieli. Doniesień o możliwych innych atakach nie potwierdza policja.

Opierajmy się wyłącznie na sprawdzonych i potwierdzonych komunikatach przekazywanych przez służby. Rozpowszechnianie i powielanie niesprawdzonych informacji może powodować niepotrzebny chaos i dezinformację, a także budować napięcie i niepokój wśród mieszkańców. Cały czas pracujemy pod nadzorem prokuratury nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Prosimy o odpowiedzialność i powstrzymanie się od przekazywania informacji, które nie zostały potwierdzone przez służby - zaapelowała za pośrednictwem mediów społecznościowych policja z Ostrołęki.

Kim jest Jakub Z.? Co o nim wiadomo?

Do tej pory służby i prokuratura potwierdziły, że nożownik był w przeszłości notowany przez służby za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Był pod opieką psychologa i innych specjalistów. Koledzy ze szkoły mówili natomiast, że był spokojnym chłopakiem, ale takim, który chciał, by kiedyś „stało się o nim głośno”. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Ostrołęce ujawniona została również informacja, że „był w sferze zainteresowania służb społecznych”.

Jesteś rodzicem lub nauczycielem? O tym pamiętaj

Atak nożownika w Ostrołęce to tragedia, której nie udało się uniknąć. Kilka dni temu odnotowano również przypadek planowania zamachu przez 13-latka. W szkolnym plecaku chłopaka znaleziono zapakowany blisko 30-centymetrowej długości nóż - według policji to bagnet. W jego pokoju policja znalazła też tasak. Jego plany udaremnili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Wiadomo, że 13-latek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole.

Te przypadki pokazują jedno - wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży oraz gwałtowną radykalizację. Co robić, gdy mamy do czynienia z młodzieżą? Na co zwracać uwagę, by nie dochodziło do podobnych zdarzeń?