RMF24

Już zeszłej zimy Rosja pokazała, że wykorzystuje zimno jako broń wojenną, uderzając pociskami i dronami w sieć energetyczną. W styczniu i lutym w Kijowie rozstawiane były specjalne ogrzewane namioty, w których można było podgrzać posiłek i np. naładować telefon. Teraz Putin, zapowiadając mocne zimowe uderzenie, znów stawia miliony mieszkańców Ukrainy przed widmem braku prądu i ogrzewania. Czy może to doprowadzić do masowych ucieczek z Ukrainy? Na te pytania odpowiedział na antenie Radia RMF24 nasz gość, którym był ppłk Maciej Korowaj, ekspert Instytutu Wschodniej Flanki.

Czy Ukraina jest gotowa na zimę?

Ppłk Maciej Korowaj powiedział, że z racji na doświadczenie Ukraińców, przygotowują się oni na trudną zimę już od dłuższego czasu.

Zagrożeniem jest zdolność ukraińskiej obrony powietrznej, z którą Ukraińcy borykają się dosyć długo. Tym bardziej że są bardzo mocno uzależnieni od pomocy zachodniej, bo te systemy, które mieli do tej pory - z własnej produkcji, czy że jeszcze pozostałości po Związku Radzieckim - już dawno się wyczerpały - powiedział nasz gość Krzysztofowi Urbaniakowi na antenie Radia RMF24.

Wojskowy zaznacza, że problem są duże miasta, które są swojego rodzaju napędami gospodarczymi, technologicznymi, politycznymi danych regionów, szczególnie na Wschodzie.

Tutaj będą takie trzy czynniki bardzo ważne. O jednym już wspomniałem, czyli zdolność ukraińskiej obrony powietrznej. Druga to jest kwestia, jak duże zapasy Rosjanie przygotowali na zimową kampanię, jeżeli chodzi o środki napadu powietrznego i uderzeniowego. I trzeci - bardzo ważny - to jest po prostu to, jak będzie sroga ta zima, czy będzie lżejsza, czy bardziej ostra - powiedział ppłk Maciej Korowaj.

Zaznaczył, że Rosja w Donbasie nie osiąga swoich celów metodami militarnymi. Działania, które podjęła okazały się niewystarczające do tego, żeby zdobyć ostatnie miasta Donbasu, a wręcz Ukraińcy w wielu przypadkach kontratakowali, odbijając ziemie. Właśnie dlatego zdewastowanie zdolności dużych miast, takich jak Kijów czy Odessa, szczególnie w okresie zimowym, mogłoby Rosji przynieść to upragnione rzucenie na kolana Ukraińców przed ewentualnymi negocjacjami.

Naszego gościa pytaliśmy również o to, jakie konsekwencje dla Polski i dla innych państw europejskich miałby ewentualna kolejna fala milionów uchodźców z Ukrainy.

Kijów, styczeń 2026, fot. SERGEI SUPINSKY / AFP/East News

Proszę pamiętać, że prowincja ukraińska jest już nasycona wewnętrzną migracją z obszarów, gdzie są działania zbrojne. Więc tutaj ewakuacja kilku milionów mieszkańców Kijowa czy kilku milionów mieszkańców Odessy, będzie miała taki sam wymiar, jak w czasie lutego 2022 roku, kiedy nastąpiła pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. To są tego typu liczby, które odpowiadają liczbom właśnie z tego okresu - powiedział ekspert Instytutu Wschodniej Flanki.

Jedyny lewar, jaki mają Stany Zjednoczone „na” Ukrainę

Podkreślił, że jeśli odporność obrony powietrznej zgra się ze zdolnością do szybkiego przywracania energii, to Rosjanom będzie trudno dokonać takich zniszczeń, które zmusiłyby Ukraińców do opuszczenia miast. Niezbędna jest także - zdaniem naszego gościa - pomoc Zachodu w dostarczaniu np. części zamiennych lub podzespołów potrzebnych w energetyce. Ekspert przypomniał też, że Ukraina, czeka obecnie m.in. na Patrioty już zakupione przez Europę, ale dostawy ze Stanów Zjednoczonych są wstrzymane przez Pentagon.

To jest kluczowe, ponieważ to jest chyba jedyny w tej chwili lewar, jaki mają Stany Zjednoczone „na Ukrainę” - powiedział ppłk Maciej Korowaj.