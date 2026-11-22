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W Holandii znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc, w których można poczuć wyjątkową atmosferę Bożego Narodzenia. Podziemny jarmark świąteczny, ukryty w klimatycznych korytarzach dawnych kopalni i grot, przyciąga turystów niezwykłą scenerią, świątecznymi dekoracjami i niepowtarzalnym klimatem.

Podziemny jarmark to Kerstmarkt Gemeentegrot w Valkenburgu - miejscowości położonej w południowej części Holandii, w prowincji Limburgia. To właśnie tutaj, w rozległych podziemnych korytarzach dawnego kamieniołomu, powstaje niezwykła świąteczna kraina. Kamienne ściany i sklepienia jaskini zostają ozdobione tysiącami światełek, girlandami i bożonarodzeniowymi dekoracjami. Wśród nich ustawione są drewniane domki, w których wystawcy oferują świąteczne ozdoby, rękodzieło, prezenty i lokalne przysmaki.

Spacerując podziemnymi korytarzami, można odnieść wrażenie, że trafiliśmy do bajkowego świata, w którym czas na chwilę się zatrzymał.

Niepowtarzalna atmosfera świąt

To, co wyróżnia ten jarmark spośród tradycyjnych europejskich targów bożonarodzeniowych, to przede wszystkim jego niezwykła lokalizacja. Zamiast spacerować po zatłoczonym rynku, odwiedzający przemieszczają się pod ziemią, wśród naturalnych formacji skalnych i historycznych korytarzy.

Ciepłe światło świątecznych iluminacji pięknie kontrastuje z surowymi ścianami jaskini. W powietrzu unosi się zapach zimowych przysmaków, a świąteczna muzyka dopełnia magicznego klimatu.

Na stoiskach można znaleźć wyjątkowe dekoracje, ozdoby choinkowe, ręcznie wykonane upominki oraz inspiracje na bożonarodzeniowe prezenty. Nie brakuje również regionalnych smakołyków i słodkości, które pozwalają jeszcze bardziej poczuć atmosferę nadchodzących świąt.

Kerstmarkt Gemeentegrot w Valkenburgu (fot. PAP/EPA/MARCEL VAN HOORN)

Valkenburg – świąteczna stolica Holandii

Sam Valkenburg w okresie przedświątecznym zamienia się w prawdziwą bożonarodzeniową krainę. Oprócz podziemnego jarmarku w Gemeentegrot organizowane są również inne świąteczne atrakcje, w tym targ w jaskini Fluweelengrot, iluminacje oraz dekoracje rozświetlające centrum miasta.

Warto poświęcić kilka godzin na spacer po urokliwych uliczkach, odwiedzenie lokalnych kawiarni i odkrywanie kolejnych świątecznych zakątków.

Valkenburg jest doskonałym miejscem zarówno na romantyczny zimowy wyjazd we dwoje, jak i rodzinną wycieczkę, podczas której można poczuć prawdziwą magię Bożego Narodzenia.

Do kiedy można odwiedzać jarmark?

Podziemny jarmark świąteczny Kerstmarkt Gemeentegrot w Valkenburgu w 2026 roku rozpoczął się 13 listopada i potrwa do 30 grudnia 2026 roku.

Bilety najlepiej kupić wcześniej przez przez internet, ponieważ szczególnie weekendowe terminy szybko się wyprzedają.

Bilet wstępu kosztuje 9,30 euro dla osoby dorosłej od poniedziałku do czwartku oraz 11,30 euro od piątku do niedzieli. Bilet dla dzieci w wieku 5–11 lat kosztuje 6,80 euro, natomiast najmłodsi, do 4. roku życia, mogą wejść bezpłatnie. Do zamówienia doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 0,50 euro.