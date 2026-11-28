RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

W 108. rocznicę uzyskania przez Polki pełni praw wyborczych przez centrum Warszawy przeszedł „Marsz Kobiet na Pałac Prezydencki”. Uczestnicy domagali się liberalizacji prawa aborcyjnego i podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego dwóch ustaw dotyczących przerywania ciąży.

Marsz, zorganizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Fundację Widzialne, rozpoczął się w sobotę po godz. 14 przed Sejmem. Przed godz. 16 uczestnicy dotarli w okolice Pałacu Prezydenckiego.

Jedna z organizatorek demonstracji, Aleksandra Łoboda z Fundacji Widzialne, przypomniała, że 28 listopada 1918 roku Polki uzyskały pełnię praw wyborczych. Podkreślała jednak, że – jej zdaniem – kobiety nadal nie mają pełni praw, w tym prawa do decydowania o własnym zdrowiu i przerwaniu ciąży.

Nie mamy prawa do decydowania o sobie, do bezpieczeństwa, do ochrony zdrowia, czyli prawa do przerywania ciąży – mówiła.

Stołeczna policja poinformowała po zakończeniu zgromadzenia, że manifestacja przebiegła spokojnie. Nie doszło do zatrzymań.

Kościół reaguje na decyzję Sejmu w sprawie aborcji Decyzja parlamentu w sprawie przepisów o przerywaniu ciąży może negatywnie wpłynąć na społeczne postrzeganie wartości życia i podważać tradycję obrony życia w Polsce – powiedział w sobotę w Zakopanem po zakończeniu 406. Zebrania Plenarnego…

Organizatorzy: Oczekujemy podpisu pod ustawami

Łoboda zaznaczyła, że poniedziałek jest ostatnim dniem, w którym prezydent może podjąć decyzję w sprawie dwóch ustaw aborcyjnych. Organizatorzy manifestacji apelowali o ich podpisanie.

Jedna z ustaw zakłada zmianę Kodeksu karnego i dekryminalizację pomocy w aborcji. Druga nowelizuje ustawę o planowaniu rodziny i ma przywrócić możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu.

Prace parlamentarne nad tymi rozwiązaniami zakończyły się 6 listopada. Senat bez poprawek poparł ustawę dotyczącą zmian w prawie karnym. Oba akty czekają teraz na decyzję prezydenta.

Aborcja w Polsce. Są najnowsze dane i zalecenia od Rady Europy Komitet Ministrów Rady Europy poinformował, że liczba legalnych aborcji w Polsce wzrosła dwukrotnie w 2024 roku w porównaniu z rokiem poprzednim. W opublikowanym raporcie podkreślono brak skarg dotyczących odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia,…

Hasła o legalnej aborcji i dostępie do świadczeń

Uczestnicy marszu domagali się legalnej aborcji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pełnej dekryminalizacji aborcji. Mówili również o konieczności reagowania przez samorządy na – jak określali – nielegalne zgromadzenia organizowane przed szpitalami i przychodnią AboTak.

W demonstracji uczestniczyły m.in. przedstawicielki Stowarzyszenia Polskie Babcie, a także młodzi działacze związani z Lewicą i partią Razem.

Na transparentach pojawiły się hasła: „Brak legalnej aborcji zabija”, „Wet za wet, panie prezydencie”, „Wsadź sobie weta, decyduje kobieta”, „Polska za aborcją” i „Nie dlatego na was głosowałyśmy”.

Przed Pałacem Prezydenckim środowiska przeciwne aborcji ustawiły namiot z hasłem: „Aborcja zabija”.

Demonstracja pod hasłem „Marsz Kobiet na Pałac Prezydencki” (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Apel do prezydenta i postulaty weta

19 listopada przedstawiciele ruchu Akcja Demokracja przekazali do Kancelarii Prezydenta apel, podpisany przez ponad 8 tys. osób. Wezwali w nim Karola Nawrockiego, by nie blokował ustaw.

O weto zabiegają natomiast przeciwnicy aborcji. Ponad 100 sygnatariuszy Listu Otwartego Środowisk Obrony Życia zwróciło się do prezydenta o odrzucenie przepisów przywracających możliwość aborcji w przypadku ciężkiej i nieuleczalnej wady płodu.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w tym tygodniu, że decyzja głowy państwa zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Dodał, że punktem odniesienia pozostaje konstytucyjna ochrona życia.

Obecnie przerwanie ciąży w Polsce jest dopuszczalne w dwóch przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety – bez ograniczeń związanych z wiekiem płodu – oraz gdy jest następstwem czynu zabronionego, do 12. tygodnia ciąży.