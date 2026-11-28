Marsz, zorganizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Fundację Widzialne, rozpoczął się w sobotę po godz. 14 przed Sejmem. Przed godz. 16 uczestnicy dotarli w okolice Pałacu Prezydenckiego.
Jedna z organizatorek demonstracji, Aleksandra Łoboda z Fundacji Widzialne, przypomniała, że 28 listopada 1918 roku Polki uzyskały pełnię praw wyborczych. Podkreślała jednak, że – jej zdaniem – kobiety nadal nie mają pełni praw, w tym prawa do decydowania o własnym zdrowiu i przerwaniu ciąży.
Nie mamy prawa do decydowania o sobie, do bezpieczeństwa, do ochrony zdrowia, czyli prawa do przerywania ciąży – mówiła.
Stołeczna policja poinformowała po zakończeniu zgromadzenia, że manifestacja przebiegła spokojnie. Nie doszło do zatrzymań.
Organizatorzy: Oczekujemy podpisu pod ustawami
Łoboda zaznaczyła, że poniedziałek jest ostatnim dniem, w którym prezydent może podjąć decyzję w sprawie dwóch ustaw aborcyjnych. Organizatorzy manifestacji apelowali o ich podpisanie.
Jedna z ustaw zakłada zmianę Kodeksu karnego i dekryminalizację pomocy w aborcji. Druga nowelizuje ustawę o planowaniu rodziny i ma przywrócić możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu.
Prace parlamentarne nad tymi rozwiązaniami zakończyły się 6 listopada. Senat bez poprawek poparł ustawę dotyczącą zmian w prawie karnym. Oba akty czekają teraz na decyzję prezydenta.
Hasła o legalnej aborcji i dostępie do świadczeń
Uczestnicy marszu domagali się legalnej aborcji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pełnej dekryminalizacji aborcji. Mówili również o konieczności reagowania przez samorządy na – jak określali – nielegalne zgromadzenia organizowane przed szpitalami i przychodnią AboTak.
W demonstracji uczestniczyły m.in. przedstawicielki Stowarzyszenia Polskie Babcie, a także młodzi działacze związani z Lewicą i partią Razem.
Na transparentach pojawiły się hasła: „Brak legalnej aborcji zabija”, „Wet za wet, panie prezydencie”, „Wsadź sobie weta, decyduje kobieta”, „Polska za aborcją” i „Nie dlatego na was głosowałyśmy”.
Przed Pałacem Prezydenckim środowiska przeciwne aborcji ustawiły namiot z hasłem: „Aborcja zabija”.
Apel do prezydenta i postulaty weta
19 listopada przedstawiciele ruchu Akcja Demokracja przekazali do Kancelarii Prezydenta apel, podpisany przez ponad 8 tys. osób. Wezwali w nim Karola Nawrockiego, by nie blokował ustaw.
O weto zabiegają natomiast przeciwnicy aborcji. Ponad 100 sygnatariuszy Listu Otwartego Środowisk Obrony Życia zwróciło się do prezydenta o odrzucenie przepisów przywracających możliwość aborcji w przypadku ciężkiej i nieuleczalnej wady płodu.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w tym tygodniu, że decyzja głowy państwa zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Dodał, że punktem odniesienia pozostaje konstytucyjna ochrona życia.
Obecnie przerwanie ciąży w Polsce jest dopuszczalne w dwóch przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety – bez ograniczeń związanych z wiekiem płodu – oraz gdy jest następstwem czynu zabronionego, do 12. tygodnia ciąży.