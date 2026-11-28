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Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie stołecznego ratusza na decyzję sądu okręgowego uchylającą odmowę przedłużenia zgromadzenia przed TK.

W środę stołeczny ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Oznaczałoby to, że może ono trwać tylko do 30 listopada. Argumentowano m.in., że protest wiąże się z długotrwałym blokowaniem ulicy przy TK.

Organizatorzy zgromadzenia odwołali się do sądu w tej sprawie. W czwartek warszawski sąd okręgowy postanowił uwzględnić odwołanie organizatora i uchylić decyzję prezydenta Warszawy.

Następnie zażalenie stołecznego ratusza na decyzję sądu okręgowego wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w piątek wieczorem. Finalnie sąd apelacyjny je oddalił.

„Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Prezydenta m. st. Warszawy i stwierdził, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie” – poinformowała w sobotę w komunikacie opublikowanym na stronie Sądu Apelacyjnego w Warszawie jego rzeczniczka prasowa ds. cywilnych sędzia Alicja Fronczyk.

Do sprawy odniósł się Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

„Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję” – napisał polityk na platformie X.