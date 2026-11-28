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W niedzielę w Hiszpanii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Obywatele zdecydują o składzie Kongresu Deputowanych i Senatu. Wyniki będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłej polityki kraju.

Kto przejmie władzę w Hiszpanii po niedzielnych wyborach przedterminowych? (Na zdj. obecny premier Pedro Sánchez)/fot. Ignacio Lopez Isasmendi/ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features

Kto przejmie władzę w Hiszpanii po niedzielnych wyborach przedterminowych? (Na zdj. obecny premier Pedro Sánchez)/fot. Ignacio Lopez Isasmendi/ZUMA Press Wire/Shutterstock/Rex Features / East News

Dlaczego w Hiszpanii odbędą się przedterminowe wybory?

W Hiszpanii w niedzielę odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. W normalnym czasie odbyłyby się bowiem w przyszłym roku. Premier Pedro Sánchez (Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza – PSOE) rozwiązał parlament po porażce głosowania nad dekretami, które wprowadzały większą regulację na rynku mieszkań. W tym czasie trwały masowe protesty, których uczestnicy domagali się dostępnych cenowo mieszkań.

Jak wyglądają wybory w Hiszpanii?

Jak przekazała agencja EFE, do głosowania uprawnionych jest ponad 38,6 mln osób. Lokale wyborcze otworzą się o godz. 9:00, a zamkną o 20:00. Ponad milion osób zagłosowało już za pośrednictwem poczty.

Według agencji, o godz. 21:00 – gdy zostaną zamknięte lokale wyborcze na Wyspach Kanaryjskich – zaczną napływać wstępne wyniki. Z kolei według prognoz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mogą one być znane około godziny 22:30. Wyniki badania sondażowego exit poll mają być znane tuż po 20.00.

Hiszpanie wybiorą 350 deputowanych oraz 209 senatorów. Nowy skład Kongresu Deputowanych zbierze się 23 grudnia, aby wybrać przewodniczącego. Następnie król Filip VI wskaże kandydata na stanowisko premiera.

Do uzyskania wotum zaufania potrzebnych jest co najmniej 176 głosów (większość bezwzględna); w drugiej turze wystarczy większość zwykła. Jeśli nowy rząd nie zostanie sformułowany w ciągu dwóch miesięcy od głosowania, odbędą się kolejne wybory.

Co mówią sondaże?

Sondaże sugerują zwycięstwo prawicy, ale media zaznaczają, że żadna partia im w pełni nie ufa, pamiętając niespodzianki z wyborów w 2023 roku. Wówczas prawica była także faworytem i chociaż konserwatywna Partia Ludowa (PP) Alberta Núñez Feijóo zdobyła najwięcej mandatów, to jednak nie była to większość pozwalająca utworzyć rząd.

Prowadząca w sondażach konserwatywna PP (ok. 32 proc. poparcia) nie wyklucza koalicji ze skrajnie prawicową Vox Santiago Abascala (ok. 18 proc. poparcia), jeśli nie uzyska większości pozwalającej na samodzielne sformułowanie rządu.

Obecnie rządząca Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) Pedra Sáncheza na ostatniej prostej wyborczego wyścigu zmniejszyła dystans do PP i obecnie dzieli ją od głównego rywala ok. 2 pkt proc. Ugrupowania bardziej wysunięte na lewo, których udział byłby kluczowy dla ewentualnej lewicowej koalicji, mogą liczyć łącznie na około 10 proc. głosów.

„Urny wyborcze zawsze potrafią przynieść niespodzianki”

W tych wyborach prawicy sprzyja rozdrobnienie po lewej stronie. Proporcjonalna ordynacja wyborcza faworyzuje duże bloki, jednak na ostateczny wynik głosowania duży wpływ mają partie regionalne, które w skali kraju nie uzyskują wielu głosów, ale we wspólnotach autonomicznych – tak.

„Politycy są świadomi, że urny wyborcze zawsze potrafią przynieść niespodzianki, a układ sił jest bardzo wyrównany w wielu regionach kraju. (…) Bardzo niewielka liczba głosów może znacząco zmienić końcowy wynik wyborów” – zastrzegł w sobotę portal 20 minutos.

Głównym tematem kampanii było mieszkalnictwo

Prawicowe ugrupowanie Vox forsowało tematykę migracji, którą czyniło odpowiedzialną za trudności z dostępem do mieszkań i do usług publicznych. Partia ta opowiada się za zaostrzeniem kontroli imigracji, centralizacją władzy państwowej, obniżeniem podatków oraz wycofaniem wielu progresywnych reform społecznych.

Konserwatywne PP koncentrowało się na korupcji, wytykając premierowi Sánchezowi skandale w jego środowisku. PP także chce obniżenia podatków. Lider ugrupowania, Feijóo, przekonywał Hiszpanów, że jest przewidywalnym i przyzwoitym politykiem, który potrafi zarządzać.

Sánchez i ugrupowania na lewo od jego PSOE przekonywały, że stawką niedzielnych wyborów jest demokracja i prawa wywalczone przez lata, jak to do aborcji, eutanazji czy strajku. Deklarowały dalsze inwestycje w usługi publiczne.

Kontrowersje wokół głosowania za granicą

Wybory za granicą, które trwały do czwartku, przebiegały w cieniu kontrowersji związanych z tzw. prawem wnuków. Pozwoliło ono na szybsze uzyskanie obywatelstwa potomkom Hiszpanów zmuszonych do emigracji z powodów politycznych w czasach dyktatury frankistowskiej.

Ze względu na zaskarżenie instrukcji rządu dotyczącej tej procedury, Sąd Najwyższy zawiesił czynne prawo wyborcze ponad 163 tys. nowych obywateli.