Kościół reaguje na decyzję Sejmu w sprawie aborcji

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Decyzja parlamentu w sprawie przepisów o przerywaniu ciąży może negatywnie wpłynąć na społeczne postrzeganie wartości życia i podważać tradycję obrony życia w Polsce – powiedział w sobotę w Zakopanem po zakończeniu 406. Zebrania Plenarnego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. W Zakopanem ogłoszono również, że przewodniczącym Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce został historyk prof. Piotr Franaszek.

W Zakopanem w sobotę odbyła się konferencja prasowa podsumowująca zakończone 406. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

„Biskupi apelują o poszanowanie życia każdego dziecka”

Przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda odniósł się do wtorkowego głosowania w Sejmie nad zmianami przepisów o przerywaniu ciąży. Przypomnijmy, posłowie zdecydowali o przywróceniu przesłanki do aborcji w przypadku ciężkiej wady płodu, uchwalili także nowelizację Kodeksu karnego, która przewiduje częściową dekryminalizację aborcji za zgodą kobiety oraz pomoc w aborcji w przypadku ciężkiej wady płodu.

Abp Wojda ocenił, że decyzja parlamentu może negatywnie wpłynąć na społeczne postrzeganie wartości życia i podważać tradycję obrony życia w Polsce.

Biskupi, wyrażając swój sprzeciw wobec takiej polityki, która nie buduje, a niszczy, apelują o poszanowanie życia każdego dziecka, zwłaszcza tych nienarodzonych – powiedział.

Każdy człowiek ma swoją godność i prawo do życia, do ochrony od chwili swojego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Troska o życie, zwłaszcza bezbronnych dzieci nienarodzonych, jest powinnością sumienia – dodał abp Wojda.

Przewodniczący KEP podkreślił również potrzebę zapewnienia pomocy kobietom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Zaznaczył, że Kościół od wielu lat oferuje wsparcie, aby matki nie pozostawały same z problemami.

Prof. Franaszek na czele komisji badającej wykorzystywanie seksualne małoletnich w Kościele

Podczas zebrania w Zakopanem biskupi przyjęli znowelizowany statut komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Jej przewodniczącym został prof. Piotr Franaszek.

Jak poinformował bp Sławomir Oder, komisja została powołana podczas poprzedniego zebrania plenarnego KEP, jednak rozpoczęcie jej działalności wymagało przeprowadzenia procedury uzyskania osobowości prawnej w świetle prawa państwowego. Projekt statutu został przekazany do konsultacji Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po otrzymaniu uwag dokument znowelizowano i ponownie przyjęto podczas sobotnich obrad.

Dzisiaj dokonaliśmy bardzo ważnego kroku naprzód. Ta pusta struktura prawna zaczyna nabierać bardzo konkretnych kształtów – powiedział bp Oder. Dodał, że znowelizowany statut zostanie ponownie przekazany do ministerstwa, aby kontynuować procedurę uzyskania osobowości prawnej.

Prof. Franaszek zaznaczył, że komisja znajduje się na początkowym etapie działalności. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie do współpracy ekspertów, którzy utworzą jej zespół. Po skompletowaniu składu komisja ma opracować metodologię badań oraz sposoby prowadzenia prac.

Biskupi o wychowaniu młodzieży, lekcjach religii i etyki

Podczas zebrania poruszono również problem wychowania młodego pokolenia. Biskupi zwrócili uwagę na wyzwania związane z rozwojem świata cyfrowego, samotnością młodych ludzi, presją rówieśniczą oraz przemocą i agresją.

W wystąpieniu poświęconym tej kwestii wskazano, że troska o wyniki w nauce nie powinna przesłaniać kształtowania osobowości i sumienia młodych ludzi.

Czy w trosce o dobre oceny, o dobre wyniki egzaminów nie zapominamy o kształtowaniu człowieka, o kształtowaniu sumienia? Czy pamiętamy, że edukacja, jeśli jest pozbawiona formacji moralnej, to ta edukacja traci swój głębszy sens? – pytał bp Wojciech Osial.

Podkreślił, że odpowiedzialność za młodego człowieka spoczywa na rodzicach, nauczycielach, wychowawcach i całym społeczeństwie. Zaapelował o dialog ponad podziałami między środowiskami, instytucjami i Kościołami, aby wspólnie szukać przyczyn problemów młodzieży i skutecznych sposobów ich rozwiązywania.

Nie wystarczą akcje doraźne. Przyszłość wymaga od nas mądrego, spokojnego dialogu, aby szkoła jak najlepiej wypełniała też swoją funkcję wychowawczą, ale w połączeniu z rodziną, która jest pierwszym środowiskiem wychowania – mówił hierarcha.

Przedstawiciel KEP zwrócił również uwagę na wychowawczą rolę lekcji religii i etyki. W przesłaniu skierowanym do młodych zapewnił, że Kościół chce ich słuchać, towarzyszyć im i pomagać w budowaniu życia na wartościach moralnych.

Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski rozpoczęło się w czwartek w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” – domu rekolekcyjnym KEP w Zakopanem i zakończyło w sobotę.