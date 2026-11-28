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Rubinowe pestki granatu to coś znacznie więcej niż efektowny dodatek do sałatki czy owsianki. Dietetycy zwracają uwagę, że już pół szklanki tych soczystych nasion dziennie potrafi wyraźnie wesprzeć barierę jelitową, obniżyć poziom złego cholesterolu i chronić komórki mózgu przed stanem zapalnym. Zobacz, co dokładnie dzieje się w organizmie, gdy włączysz je do codziennego menu.

Tarcza dla odporności zaczyna się w jelitach. Co kryją pestki granatu?

Granat przyciąga wzrok intensywną, rubinową barwą i orzeźwiającym smakiem, jednak to, co najcenniejsze, kryje się pod jego twardą skórką. Wewnątrz znajduje się setki drobnych, soczystych nasion, które są niezwykle bogate w substancje odżywcze. Jak podkreślają specjaliści, włączenie ich do codziennego jadłospisu może znacząco wpłynąć na poprawę zdrowia.

Jedną z kluczowych zalet spożywania pestek granatu jest ich pozytywny wpływ na odporność organizmu. Zawarta w nich witamina C wspiera prawidłowe funkcjonowanie komórek odpornościowych, a obecność folianów sprzyja powstawaniu nowych komórek, w tym także białych krwinek. Niemniej istotny jest błonnik, który odżywia korzystne bakterie jelitowe i wzmacnia barierę ochronną organizmu. Dietetyczka Lauren Manaker zwraca uwagę, że „ogromna część układu odpornościowego znajduje się w jelitach”, dlatego dbanie o ich prawidłową pracę jest kluczowe dla ogólnego stanu zdrowia.

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Naturalna ochrona dla mózgu. Kwas punikowy wycisza stany zapalne

Pestki granatu są również źródłem polifenoli – związków roślinnych o silnych właściwościach przeciwutleniających. Polifenole pomagają organizmowi w walce ze stresem oksydacyjnym i stanami zapalnymi, minimalizując ryzyko rozwoju chorób przewlekłych.

Dietetyczka Lyndsay Hall podkreśla, że pestki granatu są naturalnym źródłem kwasu punikowego, który „neutralizuje szkodliwe wolne rodniki, a także wykazuje potencjał zmniejszania stanu zapalnego w mózgu”. To szczególnie ważne w kontekście zapobiegania chorobom neurodegeneracyjnym, takim jak choroba Alzheimera.

Pestki granatu sprawdzają się jako dodatek w sałatkach / Shutterstock

Niższy cholesterol i stabilne ciśnienie. Jak granat wspiera serce?

Regularne spożywanie pestek granatu może również przyczynić się do poprawy zdrowia serca. Obecny w nich błonnik pomaga obniżyć poziom tzw. złego cholesterolu, a potas reguluje ciśnienie krwi. Polifenole dodatkowo chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniem spowodowanym stresem oksydacyjnym. Co więcej, wchodzą one w interakcje z bakteriami jelitowymi, stymulując produkcję korzystnych metabolitów, które wspierają pracę całego układu krążenia.

Więcej tlenu dla mięśni. Dlaczego sportowcy powinni jeść granat?

Pestki granatu mogą być także cennym elementem diety osób uprawiających sport. Dostarczają węglowodanów, które uzupełniają zapasy glikogenu, a dzięki wysokiej zawartości azotanów przyczyniają się do rozszerzania naczyń krwionośnych. To z kolei przekłada się na lepszy przepływ krwi, tlenu i składników odżywczych do mięśni podczas wysiłku.

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Dietetyczka Lauren Manaker poleca pestki granatu sportowcom, podkreślając:

„Jeśli systematycznie ćwiczysz, pestki granatu będą świetnym dodatkiem do jadłospisu”.

Wystarczy pół szklanki dziennie. Z czym najlepiej łączyć pestki granatu?

Zdaniem specjalistów, dorośli powinni zaczynać od połowy szklanki pestek granatu dziennie, stopniowo przyzwyczajając organizm do większej ilości błonnika.

Pestki granatu doskonale sprawdzą się jako dodatek do owsianki, jogurtu czy sałatki. Można je także wykorzystać do wzbogacenia smaku dań z drobiu lub wołowiny.