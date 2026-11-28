Według relacji TASS samolot wykonywał loty po trasie okrężnej w pobliżu rosyjskiej eksklawy. Agencja podała, że operacja trwała prawie pięć godzin.
Źródło cytowane przez TASS twierdzi, że ARTEMIS II zazwyczaj startuje z bazy w Konstancy w Rumunii w dni powszednie. W ostatnim czasie maszyna ma być jednak coraz częściej obserwowana także w weekendy.
Rosyjska agencja przekazała, że poprzedni lot samolotu wokół obwodu królewieckiego miał odbyć się we wtorek. Według danych przytaczanych przez TASS maszyna pojawiła się w rejonie rosyjskiego regionu ponad 70 razy od początku roku.
ARTEMIS II ma również wykonywać loty nad neutralnymi wodami południowej części Morza Czarnego, w pobliżu państw bałtyckich oraz nad Morzem Śródziemnym.
Czym jest ARTEMIS II?
ARTEMIS, czyli Aerial Reconnaissance and Targeting Exploitation Multi-Mission Intelligence System, to system rozpoznania powietrznego wykorzystywany przez siły USA. Samoloty tego typu mogą zbierać dane wywiadowcze, m.in. dotyczące sygnałów elektronicznych i aktywności na ziemi.
Loty wojskowe oraz rozpoznawcze w pobliżu granic Rosji, w tym w regionie Morza Bałtyckiego, są regularnie przedmiotem komunikatów rosyjskich mediów państwowych i resortów obrony. NATO wskazuje z kolei, że działania prowadzone w przestrzeni międzynarodowej i nad terytorium państw sojuszniczych służą monitorowaniu bezpieczeństwa na wschodniej flance.