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Samolot Bombardier ARTEMIS II przez blisko pięć godzin miał wykonywać loty w rejonie obwodu królewieckiego – podała rosyjska agencja TASS, powołując się na anonimowe źródło w służbach kontroli ruchu lotniczego. Maszyna miała korzystać z przestrzeni powietrznej Polski, Litwy i międzynarodowej przestrzeni nad Bałtykiem.

Według relacji TASS samolot wykonywał loty po trasie okrężnej w pobliżu rosyjskiej eksklawy. Agencja podała, że operacja trwała prawie pięć godzin.

Źródło cytowane przez TASS twierdzi, że ARTEMIS II zazwyczaj startuje z bazy w Konstancy w Rumunii w dni powszednie. W ostatnim czasie maszyna ma być jednak coraz częściej obserwowana także w weekendy.

Rosyjska agencja przekazała, że poprzedni lot samolotu wokół obwodu królewieckiego miał odbyć się we wtorek. Według danych przytaczanych przez TASS maszyna pojawiła się w rejonie rosyjskiego regionu ponad 70 razy od początku roku.

ARTEMIS II ma również wykonywać loty nad neutralnymi wodami południowej części Morza Czarnego, w pobliżu państw bałtyckich oraz nad Morzem Śródziemnym.

Latający superszpieg nad Polską. Zbierał dane przez kilka godzin W związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście dronów Pentagon skierował do akcji najnowocześniejszy samolot szpiegowski. Bombardier Artemis II przez kilka godzin pełnił misję wywiadowczą przelatując nad terytorium…

Czym jest ARTEMIS II?

ARTEMIS, czyli Aerial Reconnaissance and Targeting Exploitation Multi-Mission Intelligence System, to system rozpoznania powietrznego wykorzystywany przez siły USA. Samoloty tego typu mogą zbierać dane wywiadowcze, m.in. dotyczące sygnałów elektronicznych i aktywności na ziemi.

Loty wojskowe oraz rozpoznawcze w pobliżu granic Rosji, w tym w regionie Morza Bałtyckiego, są regularnie przedmiotem komunikatów rosyjskich mediów państwowych i resortów obrony. NATO wskazuje z kolei, że działania prowadzone w przestrzeni międzynarodowej i nad terytorium państw sojuszniczych służą monitorowaniu bezpieczeństwa na wschodniej flance.