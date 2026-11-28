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Ponad 100 sztucznych wysepek, kilkunastotonowe bloki bazaltu i sieć kanałów na środku oceanu. Nan Madol w Mikronezji to jeden z największych fenomenów inżynieryjnych w historii, który jako pierwszy zbadał polski podróżnik. Dziś ten unikatowy zabytek UNESCO przegrywa walkę z naturą i powoli znika pod wodą.

Ponad 100 sztucznych wysp na rafie. Tak powstała „Wenecja Pacyfiku”

Nan Madol, nazywane „Wenecją Pacyfiku”, to jeden z najbardziej zagadkowych i imponujących zabytków Oceanii. Ruiny megalitycznego miasta znajdują się na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy Pohnpei w Mikronezji. Kompleks ten składa się z ponad 100 sztucznych wysepek, które powstały na rafie koralowej przy użyciu ogromnych bloków bazaltu oraz koralowych głazów. Wysepki, odseparowane od siebie siecią kanałów, tworzą swoistą siatkę wodnych uliczek i to właśnie dlatego Nan Madol często bywa określane mianem „Wenecji Pacyfiku”.

Kilkunastotonowe głazy bez użycia maszyn. Tajemnica inżynierów dynastii Saudeleur

Wznoszenie tego niezwykłego miasta rozpoczęło się około XII/XIII wieku, a jego największy rozkwit przypada na okres panowania dynastii Saudeleur – do XV/XVI wieku.

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Na wysepkach powstały monumentalne pałace, świątynie, grobowce i rezydencje, które świadczą o wysokim poziomie organizacji społecznej oraz zaawansowanych umiejętnościach inżynieryjnych dawnych mieszkańców.

Nan Madol pełniło funkcję centrum ceremonialnego oraz politycznego dynastii.

Wielkość i liczba megalitycznych konstrukcji są imponujące – niektóre z bazaltowych bloków, z których je wzniesiono, ważą nawet kilkanaście ton. Do dziś nie jest do końca jasne, w jaki sposób transportowano i układano te potężne elementy bez użycia zaawansowanych narzędzi czy maszyn. Nan Madol pozostaje więc jednym z największych architektonicznych i inżynieryjnych fenomenów w historii Oceanii.

Zabytek UNESCO przegrywa z żywiołem. Natura powoli pochłania ruiny

Tajemnicze ruiny Nan Madol w Mikronezji / Shutterstock

W 2016 roku Nan Madol zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, co potwierdziło jego wyjątkową wartość kulturową i historyczną. Jednocześnie jednak kompleks znalazł się na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu.

Namorzyny, rozrastając się, blokują kanały i powodują stagnację wód, co sprzyja dalszemu zamulaniu i niszczeniu konstrukcji. Proces ten, jeśli nie zostanie zahamowany, może doprowadzić do nieodwracalnych strat w dziedzictwie kulturowym tego regionu.

Powstaniec styczniowy na Pacyfiku. Polski badacz jako pierwszy zmapował to miejsce

Historia badań nad Nan Madol ma także polski akcent. Pierwszym naukowcem, który szczegółowo opisał i zmapował ruiny, był Jan Stanisław Kubary – polski etnograf i podróżnik. Kubary przybył do Mikronezji w 1873 roku, gdzie prowadził badania i gromadził liczne artefakty z regionu Pacyfiku. Niestety, większość zebranych przez niego zabytków zaginęła w wyniku katastrofy morskiej.

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Kubary był postacią nietuzinkową – uczestniczył w powstaniu styczniowym, a po jego upadku wyemigrował do Niemiec, gdzie podjął współpracę z muzeum w Hamburgu.

Pozyskiwał eksponaty dla europejskich kolekcji, jednak jego losy potoczyły się tragicznie. Nie mogąc znaleźć pracy po powrocie do Europy, zmarł prawdopodobnie na wyspie Pohnpei, gdzie posiadał własną plantację.