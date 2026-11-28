Ponad 100 sztucznych wysp na rafie. Tak powstała „Wenecja Pacyfiku”
Nan Madol, nazywane „Wenecją Pacyfiku”, to jeden z najbardziej zagadkowych i imponujących zabytków Oceanii. Ruiny megalitycznego miasta znajdują się na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy Pohnpei w Mikronezji. Kompleks ten składa się z ponad 100 sztucznych wysepek, które powstały na rafie koralowej przy użyciu ogromnych bloków bazaltu oraz koralowych głazów. Wysepki, odseparowane od siebie siecią kanałów, tworzą swoistą siatkę wodnych uliczek i to właśnie dlatego Nan Madol często bywa określane mianem „Wenecji Pacyfiku”.
Kilkunastotonowe głazy bez użycia maszyn. Tajemnica inżynierów dynastii Saudeleur
Wznoszenie tego niezwykłego miasta rozpoczęło się około XII/XIII wieku, a jego największy rozkwit przypada na okres panowania dynastii Saudeleur – do XV/XVI wieku.
Na wysepkach powstały monumentalne pałace, świątynie, grobowce i rezydencje, które świadczą o wysokim poziomie organizacji społecznej oraz zaawansowanych umiejętnościach inżynieryjnych dawnych mieszkańców.
Nan Madol pełniło funkcję centrum ceremonialnego oraz politycznego dynastii.
Wielkość i liczba megalitycznych konstrukcji są imponujące – niektóre z bazaltowych bloków, z których je wzniesiono, ważą nawet kilkanaście ton. Do dziś nie jest do końca jasne, w jaki sposób transportowano i układano te potężne elementy bez użycia zaawansowanych narzędzi czy maszyn. Nan Madol pozostaje więc jednym z największych architektonicznych i inżynieryjnych fenomenów w historii Oceanii.
Zabytek UNESCO przegrywa z żywiołem. Natura powoli pochłania ruiny
W 2016 roku Nan Madol zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, co potwierdziło jego wyjątkową wartość kulturową i historyczną. Jednocześnie jednak kompleks znalazł się na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu.
Namorzyny, rozrastając się, blokują kanały i powodują stagnację wód, co sprzyja dalszemu zamulaniu i niszczeniu konstrukcji. Proces ten, jeśli nie zostanie zahamowany, może doprowadzić do nieodwracalnych strat w dziedzictwie kulturowym tego regionu.
Powstaniec styczniowy na Pacyfiku. Polski badacz jako pierwszy zmapował to miejsce
Historia badań nad Nan Madol ma także polski akcent. Pierwszym naukowcem, który szczegółowo opisał i zmapował ruiny, był Jan Stanisław Kubary – polski etnograf i podróżnik. Kubary przybył do Mikronezji w 1873 roku, gdzie prowadził badania i gromadził liczne artefakty z regionu Pacyfiku. Niestety, większość zebranych przez niego zabytków zaginęła w wyniku katastrofy morskiej.
Kubary był postacią nietuzinkową – uczestniczył w powstaniu styczniowym, a po jego upadku wyemigrował do Niemiec, gdzie podjął współpracę z muzeum w Hamburgu.
Pozyskiwał eksponaty dla europejskich kolekcji, jednak jego losy potoczyły się tragicznie. Nie mogąc znaleźć pracy po powrocie do Europy, zmarł prawdopodobnie na wyspie Pohnpei, gdzie posiadał własną plantację.