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Szybkie postępy sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu złożonych problemów matematycznych wywołują jednocześnie entuzjazm i obawy. Ewentualny przełom w jednym z najważniejszych nierozstrzygniętych pytań informatyki – czy P jest równe NP – mógłby zmienić naukę, medycynę i logistykę, ale też zagrozić mechanizmom szyfrowania chroniącym banki, komunikację oraz systemy państwowe.

Firmy rozwijające modele AI, w tym OpenAI, Anthropic i Google, odnotowały istotne postępy w pracach nad problemami, które przez dekady pozostawały poza zasięgiem matematyków i informatyków.

W ostatnich dniach ogłoszono dowody dotyczące zagadnień blisko związanych z problemem P kontra NP. To jedno z siedmiu tzw. milenijnych pytań matematycznych, za którego rozstrzygnięcie Clay Mathematics Institute przewidział nagrodę w wysokości 1 mln dolarów.

Jak donosi Axios, w środowisku naukowym pojawiły się też spekulacje, że laboratoria AI mogą dysponować wynikami dotyczącymi kryptografii, których nie zdecydowały się jeszcze publicznie ujawnić. Nie ma jednak publicznego potwierdzenia, by którykolwiek z modeli złamał dziś powszechnie stosowane algorytmy szyfrowania.

Czym jest problem P kontra NP?

Pytanie brzmi pozornie prosto: jeśli poprawność rozwiązania da się szybko sprawdzić, czy równie szybko można je znaleźć?

Często obrazują to sudoku. Ułożenie całej łamigłówki może wymagać dużo czasu, ale zweryfikowanie gotowego rozwiązania zajmuje chwilę. Podobna różnica między znajdowaniem a sprawdzaniem odpowiedzi jest podstawą wielu systemów kryptograficznych.

Współczesne szyfrowanie opiera się na problemach, których rozwiązanie byłoby dla komputerów bardzo kosztowne obliczeniowo. Dzięki temu możliwe jest m.in. bezpieczne przesyłanie danych, ochrona transakcji finansowych czy potwierdzanie autentyczności programów i dokumentów cyfrowych.

Przełom mógłby zagrozić bankom i administracji

Gdyby udowodniono, że P = NP, a następnie znaleziono praktycznie użyteczny sposób wykorzystania tego wyniku, wiele obecnych metod szyfrowania mogłoby stać się teoretycznie podatnych na złamanie.

Zagrożone mogłyby być również podpisy cyfrowe, wykorzystywane do potwierdzania tożsamości, autoryzowania operacji oraz weryfikowania oprogramowania. Konsekwencje dotknęłyby instytucji finansowych, administracji publicznej, firm technologicznych i infrastruktury krytycznej.

Jak zauważa cytowany przez Axios Nicky Mouha, założyciel firmy KeyCryptic i były ekspert amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST), sam dowód matematyczny nie oznaczałby automatycznie, że każde szyfrowanie można natychmiast złamać w praktyce. Kluczowe byłoby stworzenie wystarczająco szybkiego algorytmu.

Państwa i przedsiębiorstwa przygotowują się już na ryzyko związane z rozwojem komputerów kwantowych, które w przyszłości również mogą zagrozić części obecnych zabezpieczeń kryptograficznych.

Bank Anglii zwrócił uwagę, że rozwój technologii kwantowych i AI może zwiększać ryzyko dla kryptografii zabezpieczającej kluczowe systemy finansowe. Problemem jest nie tylko wybór nowych standardów szyfrowania, lecz także skala operacji: wiele organizacji nie ma pełnej wiedzy o tym, jakie mechanizmy kryptograficzne stosuje, a wymiana zabezpieczeń może wymagać modernizacji sprzętu.

Większość naukowców stawia na P ≠ NP

Dominujący pogląd wśród informatyków jest taki, że P nie jest równe NP. Oznaczałoby to, że istnieją problemy łatwe do sprawdzenia, lecz zasadniczo trudne do szybkiego rozwiązania.

Również dowód potwierdzający tę hipotezę byłby wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla nauki. Rozwój AI może przyspieszyć badania w obu kierunkach – zarówno w poszukiwaniu dowodu P ≠ NP, jak i nowych metod rozwiązywania problemów uznawanych dotąd za wyjątkowo trudne.