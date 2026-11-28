RMF24

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Policjanci z Lipska na Mazowszu zatrzymali parę podejrzaną o kradzież dwóch przenośnych toalet. Kabiny miały zostać zabrane z terenu powiatu lipskiego, a ich łączną wartość oszacowano na 8 tys. zł. Podejrzanym grozi do pięciu lat więzienia.

Zatrzymani to 52-letni mieszkaniec powiatu grójeckiego oraz jego 28-letnia partnerka. Jak przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipsku st. asp. Monika Karasińska, obojgu postawiono zarzuty kradzieży.

Według ustaleń funkcjonariuszy 52-latek podczas wizyty u rodziny w powiecie lipskim zainteresował się kabiną sanitarną stojącą na budowie w Ciepielowie. Po pewnym czasie wrócił tam z partnerką i – jak ustalili śledczy – ukradł przenośną toaletę.

W drodze powrotnej para miała zauważyć drugą kabinę typu toi toi i również ją zabrać.

Mężczyzna jeszcze tego samego dnia sprzedał obie toalety. Kobieta miała otrzymać część pieniędzy na zakupy – podała policja.

Tożsamość podejrzanych kryminalni ustalili dzięki pracy operacyjnej oraz analizie nagrań z monitoringu.

Za kradzież grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.