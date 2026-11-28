RMF24

Tysiąc złotych kosztowało zbezczeszczenie pamięci Bohaterów Getta, żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar Wołynia – przekazał w sobotę na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że „na tyle wyceniono próbę skłócenia Polaków z Ukraińcami”.

„Zlecenia przychodziły przez internetowy komunikator”

W nocy z 14 na 15 listopada na kilku warszawskich pomnikach pojawił się napis „Slava UPA”. Wcześniej zostało zdewastowanych w podobny sposób kilkanaście pomników w czterech polskich miastach.

„Tysiąc złotych. Tyle kosztowało zbezczeszczenie pamięci Bohaterów Getta, żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar Wołynia. Na tyle wyceniono próbę skłócenia Polaków z Ukraińcami” – napisał w sobotę na swoim profilu na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Polityk Poinformował, że policja zatrzymała pięć osób. „Wśród zarzutów jest działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Według śledczych to wywiad Federacji Rosyjskiej. Zlecenia przychodziły przez internetowy komunikator. Stawka? Tysiąc złotych” – dodał.

„To nie wybryk, to seria”

Trzaskowski zwrócił uwagę, że zniszczeń dokonano nie tylko w Warszawie. Przekazał, że w Poznaniu takie same napisy pojawiły się na trzech pomnikach, a zatrzymani również usłyszeli zarzuty działania na rzecz rosyjskiego wywiadu. Z kolei w Gdańsku, gdzie także miało miejsce takie wydarzenie, pod zarzutem niszczenia pomników i propagowania ustroju totalitarnego, zatrzymano 17-letniego obywatela Ukrainy.

„Te same hasła, ten sam schemat. Jak widać, to nie wybryk, to seria” – stwierdził Trzaskowski.

„Wśród podejrzanych są obywatele Ukrainy i obywatel Polski. Jak się okazuje, wywiad nie zagląda w paszport. Szuka każdego, kto za parę groszy wykona brudną robotę. Kto dziś robi z tej sprawy opowieść o Ukraińcach, ten kończy zlecenie, za które już zapłacono” – napisał polityk.

„Dziękuję policjantom z Ursynowa i Mokotowa oraz prokuraturze. Warszawiacy nie dali się skłócić. A farbę z cokołu da się zmyć. Tego, co wyszło na jaw – już nie” – dodał.