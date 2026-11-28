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Od 2027 roku przewoźnicy poruszający się po europejskich drogach muszą przygotować się na szereg zmian w systemach poboru opłat. W wielu krajach wchodzą w życie nowe zasady, stawki i technologie, które wpłyną na codzienną pracę firm transportowych. Sprawdzamy, gdzie i kiedy pojawią się nowe opłaty, jakie będą ich wysokości oraz na co szczególnie zwrócić uwagę, planując trasy międzynarodowe.

Holandia: Koniec Eurowiniety, czas na HGVC

Holandia już od 1 lipca 2026 roku wprowadza nowy system poboru opłat drogowych dla ciężarówek – HGVC (vrachtwagenheffing), który zastąpi dobrze znaną Eurowinietę. Przez ostatnie cztery miesiące 2026 roku przewoźnicy mogą liczyć na ulgę – stawki są obniżone o 22,3 proc. Jednak już od 1 stycznia 2027 roku wrócą pełne opłaty, a dodatkowo wzrosną o 2,6 proc.

Dla najczęściej spotykanego zestawu, czyli pojazdu Euro 6 powyżej 32 ton, operator przewiduje stawkę na poziomie 0,206 euro za kilometr w 2027 roku.

Litwa: Via Toll zamiast winiet

Od początku 2027 roku Litwa przechodzi na system opłat Via Toll, który zastąpi dotychczasowe winiety. Nowy system opiera się na opłacie za faktycznie przejechane kilometry, a wysokość stawek zależy od masy pojazdu, klasy emisji spalin oraz rodzaju paliwa. Stawki zostały opublikowane pod koniec czerwca 2026 roku.

Aby korzystać z Via Toll, konieczna jest rejestracja w specjalnym portalu lub aplikacji operatora. Winiety zakupione w 2026 roku tracą ważność z dniem 1 stycznia 2027.

Słowacja: Zmiana operatora myta

W 2027 roku Słowacja przechodzi na nowy system zarządzania poborem opłat drogowych. Państwowa spółka NDS przejmie obowiązki od dotychczasowego operatora, firmy SkyToll.

Przewoźnicy powinni regularnie kontaktować się ze swoimi dostawcami urządzeń oraz śledzić oficjalne komunikaty NDS, aby uniknąć problemów podczas przejazdów przez Słowację po zmianie operatora.

Belgia: Różne indeksacje w regionach

W Belgii opłata za kilometr pozostaje w mocy we wszystkich trzech regionach, jednak każdy z nich stosuje inną metodę indeksacji stawek. Flandria przesuwa indeksację na początek roku, Walonia stosuje wskaźnik inflacji z sierpnia 2026 roku, natomiast Bruksela w 2027 roku nie przewiduje zmian stawek.

Viapass nie planuje wprowadzenia nowych płatnych dróg od 1 stycznia 2027 roku.

Rumunia: TollRo i integracja z EETS

Od 1 października 2026 roku w Rumunii obowiązuje nowy system opłat za przejazd ciężarówkami – TollRo. Od połowy stycznia 2027 roku system ma być zintegrowany z europejskimi dostawcami EETS, co ułatwi rozliczenia przewoźnikom z innych krajów UE.

Przed wysłaniem pojazdu do Rumunii warto upewnić się u swojego dostawcy, czy posiadane urządzenie pokładowe obsługuje już nowy system TollRo.

Alzacja: R-Pass dla ciężarówek

Od 1 stycznia 2027 roku w regionie Alzacji we Francji wprowadzony zostanie system R-Pass, obejmujący ciężarówki powyżej 3,5 tony na wybranych trasach. Szczegółowe stawki nie zostały jeszcze podane, ponieważ region rozważa wprowadzenie jednolitej opłaty.

Przed planowaniem trasy przez Alzację należy sprawdzić aktualne taryfy oraz warunki rejestracji i płatności na stronie regionalnej administracji drogowej.

Dania i Szwecja: Nowe progi wagowe i winiety

W Danii od 5 stycznia 2027 roku opłata za kilometr obejmie także pojazdy od 3,5 do 12 ton, choć ustawa czeka jeszcze na ostateczne przyjęcie. W Szwecji natomiast od 26 marca 2027 roku winieta będzie obowiązywać wszystkie pojazdy do przewozu towarów powyżej 3,5 tony. Przewoźnicy powinni uwzględnić te zmiany, szczególnie planując przewozy lżejszymi pojazdami.

Chorwacja: Nowoczesny pobór opłat bez szlabanów

Od 1 marca 2027 roku na chorwackich autostradach wprowadzony zostanie system swobodnego ruchu bez szlabanów. Każdy pojazd ciężarowy będzie musiał być wyposażony w urządzenie pokładowe (OBU). Przewoźnicy powinni wcześniej zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia i sprawdzić, czy obsługują one nowy system.

Polska, Czechy, Węgry: Projekty i zapowiedzi zmian

W Polsce planowane jest rozszerzenie systemu e-TOLL o kolejne 880 km dróg – autostrad, ekspresówek i wybranych dróg krajowych. Docelowa data wdrożenia to 16 marca 2027 roku, jednak szczegółowe stawki nie zostały jeszcze opublikowane.

W Czechach Ministerstwo Transportu zapowiada podwyżkę stawek myta dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Zmiany mają wejść w życie w lipcu 2027 roku, ale szczegóły są jeszcze w fazie konsultacji.

Na Węgrzech operator HU-GO nie opublikował jeszcze stawek na 2027 rok. Ministerstwo zapowiada wprowadzenie różnych stawek na drogach głównych, w zależności od ich przebiegu względem autostrad. Szczegóły mają zostać podane w późniejszym terminie.