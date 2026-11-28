RMF24

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Sąd rejonowy w Münster w zachodnich Niemczech skazał 58-letniego Holendra Stefana Wijkampa na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Mężczyzna został uznany za winnego podżegania do nienawiści po publicznym wychwalaniu Adolfa Hitlera – podał niemiecki dziennik „Bild”.

Do zdarzenia doszło 19 lipca 2025 roku na marginesie demonstracji w Münster. Wijkamp, znany z aktywności w środowisku neonazistowskim i noszący się podobnie, jak przywódca III Rzeszy, miał wówczas powiedzieć: „Moja miłość do Niemiec to Adolf Hitler”.

Według relacji „Bild” określał też przywódcę III Rzeszy jako „geniusza”, „błyskotliwego” człowieka i „cud świata”. Miał również stwierdzić, że gdyby Niemcy wygrały wojnę, wszyscy obecni „krzyczeliby Heil Hitler”.

Prokuratura uznała, że wypowiedzi były publicznym gloryfikowaniem Hitlera i naruszały spokój społeczny.

Sąd: Wolność słowa ma granice

Sędzia Antonia Buddenbäumer podkreśliła w uzasadnieniu, że wolność wypowiedzi nie ma charakteru nieograniczonego.

„Wolności słowa wyznaczono granice. W tym przypadku zostały one wyraźnie przekroczone” – wskazała, cytowana przez „Bild”.

Karę ośmiu miesięcy więzienia warunkowo zawieszono na trzy lata, ponieważ skazany nie był wcześniej karany. Sąd zobowiązał go także do zapłaty 1 tys. euro oraz pokrycia kosztów postępowania.

Obrońca Wijkampa wnosił o uniewinnienie. Sam oskarżony, który na rozprawie początkowo nie chciał szerzej się wypowiadać, miał ponownie zadeklarować, że podziwia Hitlera.

Wyrok nie jest prawomocny. Według „Bild” obserwatorzy spodziewają się, że obrona może złożyć odwołanie.

Wijkamp od lat działa w niemieckich i holenderskich środowiskach skrajnie prawicowych. W 2017 roku został wybrany do federalnych władz niemieckiej neonazistowskiej partii „Die Rechte”, która została później rozwiązana.