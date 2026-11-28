RMF24

Dziś, 28 listopada, kiedy to mija 108 lat od kiedy Polki wywalczyły prawa wyborcze, od godz. 14 przez około cztery godziny w Warszawie będą występować duże utrudnienia w ruchu. Powodem będzie „Marsz kobiet na Pałac Prezydencki”. Przemaszerują sprzed Sejmu RP do Pałacu Prezydenckiego. Jak poinformował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w czasie wydarzenia policjanci mogą zamknąć ruch na ulicach.

Ustawy aborcyjne na biurku prezydenta Karola Nawrockiego

Organizatorzy „Marszu kobiet na Pałac Prezydencki” poinformowali, że dzisiaj, 28 listopada, o godz. 14:00 zapraszają kobiety pod Sejm - na skrzyżowanie Wiejskiej i Matejki - by pójść wspólnie pod Pałac Prezydencki. O zgłoszeniu dużego zgromadzenia publicznego i możliwych utrudnieniach poinformował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Powodem marszu kobiet od Sejmu do prezydenta Karola Nawrockiego jest kwestia ustaw aborcyjnych.

Ustawy aborcyjne, które przegłosował Sejm, wyszły właśnie z Senatu i trafiły na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent ma czas właśnie do 28.11.2026, by zdecydować o ich losie: podpisać, zawetować lub odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Jak myślicie, co zrobi? Podpisze je, bojąc się obniżenia swoich szans w walce o drugą kadencję? Czy zawetuje, jak to ma w zwyczaju? Tak lubi podkreślać, że jest prezydentem wszystkich Polek i Polaków. Czy rzeczywiście? Od lat, wszystkie badania opinii publicznej wskazują jasno, że większość społeczeństwa chce legalnej aborcji. W imię dawnych bojowniczek i na pohybel wszystkim politycznym wyznawcom patriarchatu - piszą organizatorzy marszu: Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Fundacja Widzialne.

Jak podaje UM Warszawa, organizatorzy poinformowali także, że uczestnicy będą się zbierali również na ulicach: Frascati, Górnośląskiej, Pięknej i Jazdów. Później został zaplanowany przemarsz ulicami: Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście do Pałacu Prezydenckiego. Tam wydarzenie może potrwać do godziny 18:00.

Nad przebiegiem wydarzenia będą czuwali policjanci. Mogą zdecydować o zamknięciu ruchu na ulicach. Również w ten weekend, 28-29 listopada, Trakt Królewski od Świętokrzyskiej do Miodowej będzie deptakiem.

Podczas przemarszu na objazdy mogą pojechać tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 oraz autobusy: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 166, 180, 503, 507, 517 i 521.

108. rocznica uzyskania przez Polki czynnego i biernego prawa wyborczego

28 listopada przypada 108. rocznica uzyskania przez Polki czynnego i biernego prawa wyborczego. Prawa wyborcze dla kobiet w Polsce zadeklarował Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, który został utworzony w Lublinie, w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku. Jego premierem był jeden z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej Ignacy Daszyński.



Program rządu przedstawiono w manifeście, ogłoszonym 7 listopada 1918 roku, w którym napisano m.in.: „Sejm Ustawodawczy zwołany będzie przez nas jeszcze w roku bieżącym na podstawie powszechnego, bez różnicy płci, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania. Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało każdemu obywatelowi i obywatelce mającym 21 lat skończonych”.



Idee zainicjowane przez Daszyńskiego kontynuował kolejny rząd socjalistyczny utworzony przez Jędrzeja Moraczewskiego 17 listopada 1918 roku. Prawa wyborcze dla kobiet ostatecznie wprowadził „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego” podpisany przez Piłsudskiego 28 listopada 1918 roku. Kobiety mogły głosować, a także być wybierane.