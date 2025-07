Na warszawskich Siekierkach zapaliła się hala namiotowa. Były w niej składowane odpady. "Są to tworzywa sztuczne, plastiki, jak i materiały drewnopodobne, które się zbiły, stopiły. Przez to ich rozgarnianie jest dość uciążliwe" - opisuje brygadier Artur Laudy, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Warszawie. Akcja dogaszania może potrwać do wieczora.

Zapaliły się śmieci w sortowni przy ulicy Zawodzie na granicy Mokotowa i Wilanowa w Warszawie. Jak informuje reporter RMF FM, pożar udało się zlokalizować, ogień już się nie rozprzestrzenia, trwa jego dogaszanie. Kiedy ten etap akcji się zakończy, strażacy rozpoczną przeszukiwanie pogorzeliska. Ogień objął pierwotnie około 200 metrów kwadratowych powierzchni, w kluczowym momencie akcji na miejscu pracowało 10 strażackich zastępów. Wśród nadpalonych resztek jest mnóstwo odpadów drewnianych, starych mebli i pianki tapicerskiej, z której wydobywały się kłęby czarnego dymu. Na miejscu jest teraz również specjalistyczna grupa strażaków, która bada stan powietrza w okolicy pożaru. Na razie nie stwierdzono żadnego zagrożenia dla mieszkańców pobliskich osiedli. Pożar w sortowni śmieci na granicy Mokotowa i Wilanowa w Warszawie. / Michał Dobrołowicz / RMF FM Strażacy, z którymi na miejscu rozmawiał reporter RMF FM opisują, że akcja jest trudna ze względu na łatwopalne substancje w budynku. Są to tworzywa sztuczne, plastiki, jak i materiały drewnopodobne, które się zbiły, stopiły. Przez to ich rozgarnianie jest dość uciążliwe. Mamy nadzieję, że zadymienie będzie coraz mniejsze, no bo w związku z tym pożarem mamy podwyższone stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu PM2,5 i PM10 - powiedział brygadier Artur Laudy, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Warszawie. Pożar sortowni odpadów w Warszawie. / Michał Dobrołowicz / RMF FM Niektórzy strażacy, ale też mieszkańcy okolicznych budynków noszą maseczki, którymi zasłaniają nos i usta. Czy to zalecenie? Jak ktoś ma taką maseczkę, a musi w tej przestrzeni przebywać czy przejeżdżać, to założenie jej na twarz powoduje, że mniej tych szkodliwych substancji dostaje się do naszych płuc - odpowiedział Laudy.