Jest ruch sądu ws. 19-letniego nożownika z Ostrołęki

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Na trzy miesiące do aresztu trafi Jakub Z., 19-latek, który w środę w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów, nauczycieli i przypadkowe osoby – zdecydował w piątek sąd.

Jakub Z. wyprowadzany po czwartkowym przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce/fot. Artur Reszko

Jakub Z. wyprowadzany po czwartkowym przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce/fot. Artur Reszko / PAP

Sąd zdecydował ws. aresztu dla nożownika z Ostrołęki

19-letni nożownik w czwartek usłyszał 9 zarzutów, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych z pobudek zasługujących na szczególne potępienie. Napastnik usłyszał również zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec dwóch pracowników szkoły, których gonił z nożem po szkolnym korytarzu i groził, że ich zabije oraz usiłowania zabójstwa dwóch osób – przypadkowych przechodniów – już poza terenem szkoły.

Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury, prok. Elżbieta Łukasiewicz, informując w czwartek o zarzutach, wskazała, że łącznie w postępowaniu występują 23 osoby pokrzywdzone.

Atak w szkole w Ostrołęce

W środę przed południem uczeń klasy maturalnej wszedł na teren swojej szkoły i zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Napastnik do szkoły przyszedł z plecakiem, w którym miał ładunek wybuchowy domowej konstrukcji o „dużej sile rażenia”. 19-latek zostawił torbę w szkolnej pracowni, gdzie była nauczycielka i 11 uczniów.

Gdy z plecaka zaczął wydobywać się dym, jedna z obecnych osób wyrzuciła go przez okno na zewnątrz budynku.

Jakub Z. po ataku próbował uciekać, jednak został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach w pobliżu plaży miejskiej, około 400-500 metrów od szkoły. Był ranny – prawdopodobnie dokonał samookaleczenia i trafił do szpitala. Po opatrzeniu został przewieziony do policyjnej celi, gdzie czekał na doprowadzenie do prokuratury.

Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika napastnik, że działał sam. Rzecznik ostrołęckiej policji przekazał, że 19-letni nożownik był w przeszłości notowany przez służby za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków.