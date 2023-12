Tomasz Włosok został laureatem tegorocznej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego, przyznawanej wyróżniającym się młodym aktorom. Doceniono go za występ w "Zielonej granicy" Agnieszki Holland.

Tomasz Włosok / Andrzej Lange / PAP

Gala wręczenia nagrody odbyła się w warszawskim Kinie Luna. W gronie jurorów znaleźli się: reżyserka Dorota Kędzierzawska, aktorka Gabriela Muskała, aktorka, laureatka Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego Agnieszka Żulewska, reżyser obsady Piotr Bartuszek oraz Bartosz Żurawiecki z redakcji miesięcznika "Kino".

"Subtelnymi środkami stworzył przejmującą postać. Jego rola wtapia się w paradokumentalną formułę filmu i daleko wykracza poza technikę aktorską. W kreacji Włosoka, jak w lustrzanym odbiciu, widzowie mogą zobaczyć samych siebie i zmierzyć się z prawdą o sobie. Jego bohater przeprowadza nas przez trudną drogę do człowieczeństwa" - podkreślili jurorzy, uzasadniając decyzję o nagrodzeniu Tomasza Włosoka za rolę w "Zielonej granicy". W filmie Agnieszki Holland zagrał on targanego wątpliwościami strażnika granicznego.

Tomasz Włosok / Andrzej Lange / PAP

Tomasz Włosok podkreślił, że praca nad tą rolą była wspaniałą przygodą. Chciałbym podziękować pani Agnieszce Holland, która powierzyła mi tę misję, którą niesie film. Dziękuję ci, Agnieszko, że mi zaufałaś, że pozwoliłaś mi odkryć w tym samego siebie, zastanowić się nad wieloma rzeczami, odważyć się wypowiedzieć w jakimś stopniu. Nie zapomnę ci tego nigdy. Bardzo ci dziękuję. Chciałbym też wspomnieć o osobach takich jak Kasia Warzecha i Kamila Tarabura, które wspólnie reżyserowały ten film i którym również jestem ogromnie wdzięczny za dialog, który prowadziliśmy. On doprowadził do tego, że mieliśmy pole do współtworzenia filmu, a nie odtwarzania scen - powiedział aktor.



Nominowani - od lewej: Mateusz Więcławek, Lena Góra, Hubert Miłkowski, Maciej Musiałowski i Tomasz Włosok / Andrzej Lange / PAP

W tym roku oprócz Tomasza Włosoka nominowani byli: Lena Góra (za rolę w "Imago" Olgi Chajdas), Hubert Miłkowski (za rolę w filmie "Braty" Marcina Filipowicza), Maciej Musiałowski (za rolę w "Chrzcinach" Jakuba Skoczenia) i Mateusz Więcławek (za rolę w "Figurancie" Roberta Glińskiego).

Tego wieczoru ogłoszono również laureata Nagrody im. Bolesława Michałka dla książki filmowej. Została nim publikacja "Wszystko noir? O inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir" Patrycji Włodek.

Nagroda im. Cybulskiego: Olbrychski, Dorociński i Koleśnik wśród laureatów

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 r. Jej pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski. W latach 1969-95 nagrodę przyznawało pismo "Ekran". W 2005 r., po 10 latach przerwy, przejęła ją Fundacja Kino.

Dotychczasowymi laureatami wyróżnienia byli m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz, Marek Kondrat, Krzysztof Majchrzak, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski, Dorota Segda, Marcin Dorociński, Kinga Preis, Maciej Stuhr, Magdalena Popławska, Marta Nieradkiewicz, Magdalena Koleśnik oraz Eryk Kulm jr.