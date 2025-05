Hugo mieszka z Pelagią, ale łączy ich jedynie relacja przyjacielska. Posiłek Hugona składa się głównie z siana, ale w czwartek otrzyma specjalny tort ze smakołyków. Pelagia zazwyczaj dostaje banana, w którym skrzętnie schowane są lekarstwa. Towarzyszka Hugona jest już wiekowa. Nie to co sam Hugo, który właśnie dziś obchodzi 18. urodziny. Oboje są hipopotamami z warszawskiego zoo.

Hipopotam Hugon / Facebook / Warszawskie ZOO /

"Wszystkiego najpiękniejszego, Hugo!" - pisze warszawskie zoo na swoich mediach społecznościowych. Hipopotam nilowy kończy dziś 18 lat, a z tej okazji przygotowano masę atrakcji. Nie tylko dla samego solenizanta, ale również dla odwiedzających ogród zoologiczny.

Wyjątkowo na urodziny Hugo otrzymał pyszny tort z arbuzów, brokułów i ogórków, którym podzielił się z partnerką z wybiegu, 40-letnią Pelagią. Na co dzień dieta Hugo wygląda nieco inaczej.

Na typowe śniadanie Hugo dostaje 5 kg siana, a Pelagia do tego jeszcze banana, w którym schowane są leki. Jest już starsza i musi je brać - tłumaczy reporterce RMF FM Magdalenie Grajnert opiekun hipopotamów, pan Rafał.

Pelagia to 40-letnia hipopotamica, która została towarzyszką Hugona. Jak mówi jednak opiekun tych majestatycznych zwierząt, łączy je jedynie relacja przyjacielska. Trzeba dodać, że Pelagia jest prawdziwym hipopotamowym globtroterem.

Hugo jak tu (do warszawskiego zoo) przyszedł, miał niecałe dwa lata, a Pelagia była wiekowym hipopotamem, już po urodzeniu szóstki młodych w innych ogrodach. Pelagia urodziła się we Wrocławiu, a przez większość życia mieszkała w Paryżu. Później po krótkim pobycie w Niemczech przyjechała do nas - mówi pan Rafał, dodając, że Pelagia po przyjeździe do Warszawy była już zbyt wiekowa, żeby starać się o potomstwo z Hugonem.

Hugo: Hipopotam w sile wieku

Chociaż dla człowieka 18 lat to ledwie wkroczenie pełnoletniość, z perspektywy hipopotama wygląda to zupełnie inaczej. Hugo znajduje się w średnim wieku.

W naturze hipopotamy żyją średnio 40 do 50 lat, przy medianie 36 lat - tłumaczy opiekun, dodając, że w niewoli najstarszy przedstawiciel tego gatunku dożył 61 lat.

Huczne urodziny Huga

Mimo że pogoda w stolicy nie zachwyca, odwiedzający przyszli zobaczyć świętujące hipopotamy. W planie imprezy były m.in. pokazowe karmienie, wręczenie opiekunom Hugona giga dowodu osobistego, tort dla gości oraz konkursy, opowieści i zabawy edukacyjne związane - jakżeby inaczej - z hipopotamami.

Hugo, który zachowa się altruistycznie i podzieli się z Pelagią, przyjmuje prezenty do 1 czerwca. Chętni mogą przynosić owocowe i warzywne musy (naturalne i bez konserwantów!) i zostawiać w warszawskim zoo "w wiklinowym koszu po lewej stronie przy basenie wewnętrznym".

A czego bywalcy ogrodu zoologicznego życzą solenizantowi w 18. urodziny? Mądrych, poważnych decyzji i dużo zdrowia - powiedzieli dziennikarce RMF FM odwiedzający.