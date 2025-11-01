Trzy osoby nie żyją, a 10 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w jednej z wiosek w prowincji Heraklion na Krecie. Według lokalnej policji strzelanina była najprawdopodobniej wynikiem rodzinnej zemsty.

W wyniku strzelaniny na greckiej wyspie Kreta zginęły co najmniej dwie osoby / Shutterstock

Tragedia na greckiej wyspie Kreta. W sobotę w niewielkiej wiosce Vorizia doszło do brutalnej strzelaniny, w której zginęły trzy osoby, a dziesięć zostało rannych.

Według policji dramatyczne wydarzenia mają związek z rodzinną vendettą.

Policja nie ujawnia na razie szczegółowych informacji na temat podejrzanych.