Trzy osoby nie żyją, a 10 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w jednej z wiosek w prowincji Heraklion na Krecie. Według lokalnej policji strzelanina była najprawdopodobniej wynikiem rodzinnej zemsty.

Tragedia na greckiej wyspie Kreta. W sobotę w niewielkiej wiosce Vorizia doszło do brutalnej strzelaniny, w której zginęły trzy osoby, a dziesięć zostało rannych. 

Według policji dramatyczne wydarzenia mają związek z rodzinną vendettą.

Policja nie ujawnia na razie szczegółowych informacji na temat podejrzanych.

Lokalne media podały, że napastnicy byli uzbrojeni w karabiny maszynowe Kałasznikowa i oddali z nich tysiące strzałów. 

Według mediów wśród rannych znajdują się dzieci. Część poszkodowanych została przewieziona do szpitali prywatnymi samochodami i pojazdami rolniczymi, ponieważ karetki pogotowia nie mogły dotrzeć na miejsce z powodu trwającej strzelaniny. 

Według informacji przekazanych przez funkcjonariusza policji dramatyczne wydarzenia było zemstą za podłożenie i zdetonowanie ładunku wybuchowego w nowo wybudowanym domu. 

Kreta od lat zmaga się z problemem brutalnych vendett między rodzinami. Spory, często napędzane zemstą niejednokrotnie kończą się tragicznie. 