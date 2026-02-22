Jedna osoba nie żyje, kilkanaście jest rannych, w tym dziecko, służby walczą z pożarami wywołanymi eksplozjami - to dotychczasowy bilans zmasowanego ataku rakietowego m.in. na Kijów i przedmieścia, który Rosja przeprowadziła nad ranem, wystrzeliwując 50 pocisków i prawie 300 dronów. Poinformował o tym mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko oraz szef Miejskiej Administracji Wojskowej Kijowa, Timur Tkaczenko. O zniszczeniach informuje także "Ukraińska Prawda" i "Kyiv Post".

  • W nocy Rosja zaatakowała Ukrainę dziesiątkami pocisków i setkami dronów.
  • Zdjęcia, które opublikowały służby są tak dramatyczne, jakby w Kijów uderzyła bomba atomowa.
  • Ukraiński minister spraw zagranicznych wzywa społeczność międzynarodową do nałożenia bardziej surowych sankcji na Rosję.
Kijów pod ostrzałem

Dzisiaj nad ranem Rosja zaatakowała Ukrainę dziesiątkami dronów uderzeniowych oraz pocisków balistycznych i manewrujących, koncentrując się na infrastrukturze energetycznej, ale nie tylko. Media informują o eksplozjach w stolicy Ukrainy. Szef Miejskiej Administracji Wojskowej Kijowa Timur Tkaczenko przekazał, że w wyniku ataku uszkodzony został wieżowiec mieszkalny, a na jego dachu wybuchł pożar. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko informował rano, że pięć osób jest rannych. Jedna osoba nie żyje. Spod gruzów w ostatniej chwili mężczyznę z małym dzieckiem.

"Śmiertelny atak miał miejsce na jedną z podkijowskich miejscowości położonych w okolicach Fastowa" - przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

"Alarm przeciwlotniczy był nocą ogłaszany również na innych terenach Ukrainy. Wybuchy było słychać m.in. w Mikołajowie, Kropywnyckim i Połtawie" - napisała "Ukraińska Prawda".

"Rosja nadal podważa dyplomację masowymi atakami terrorystycznymi. Tego terroru nie da się znormalizować; trzeba go powstrzymać. Rosja nie może machać światem, tak jak ogon nie może machać psem" - napisał na platformie X ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, wzywając społeczność międzynarodową do nałożenia surowych sankcji na Kreml.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosja wystrzeliła na Ukrainę ponad 1300 dronów uderzeniowych, 1400 kierowanych bomb lotniczych oraz 96 rakiet różnych typów, w tym dziesiątki pocisków balistycznych.

Rosja codziennie bombarduje obszary cywilne i infrastrukturę, wywołując w ostatnich miesiącach najgorszy kryzys energetyczny w Ukrainie od początku wojny, rozpoczętej atakiem Moskwy 24 lutego 2022 roku. "W niedzielę rano w stolicy Ukrainy temperatura spadła do blisko minus 10 stopni Celsjusza" - dodała agencja AFP.

W nocy w związku z atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło o rozpoczęciu operacji polskiego i sojuszniczego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

