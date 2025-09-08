Ewakuowani w niedzielę mieszkańcy mogą już wrócić do domów przy ul. Zawiszaków w warszawskim Rembertowie - poinformowała w poniedziałek Żandarmeria Wojskowa. Znalezione na jednej z posesji przedmioty, przypominające m.in. materiały wybuchowe, pociski i granaty, zostały wywiezione i będą zneutralizowane.

Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów / Rafał Guz / PAP

Ewakuacja mieszkańców domów jednorodzinnych przy ul. Zawiszaków została zarządzona w niedzielę wieczorem po tym, gdy w mieszkaniu osób rannych w sobotnim wybuchu na poligonie w Rembertowie znaleziono m.in. materiały wybuchowe.

W poniedziałek Żandarmeria Wojskowa podała, że podczas przeszukania tej posesji znalezione i zabezpieczone zostały m.in. "przedmioty wyglądem przypominające: materiały wybuchowe, czarny proch, granaty artyleryjskie odłamkowo-burzące, pociski różnego kalibru, granaty ręczne różnego typu, granaty moździerzowe i karabinowe, pociski artyleryjskie, zapalniki różnego typu, bomby lotnicze, bomby kasetowe oraz wyrzutnie Panzerfaust".

Pirotechnicy z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz patrol saperski zabezpieczyli wszystkie wymienione przedmioty, a następnie bezpiecznie wywieźli je w celu neutralizacji - podano.

"W chwili obecnej nie ma już żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, którzy mogą spokojnie powrócić do swoich domów" - poinformowała ŻW w komunikacie.