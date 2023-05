Latawce retro, specjalny balon, plenerowa wystawa zdjęć. Do tego parada starych aut, potańcówki i Bal apaszów nawiązujący do balów organizowanych w latach 20. XX wieku. Będą też konkursy na najlepsze stroje oraz najlepsze stylizacje wąsów i brody. To wszystko w weekend 3 i 4 czerwca w Konstancinie, jedynym uzdrowisku na Mazowszu.

/ Materiały prasowe To będzie podróż w czasie - mówi Magdalena Mich z konstancińskiej Hugonówki. To ma być podróż do Belle Époque. W programie pikniku są atrakcje nawiązujące do tych sprzed stu lat, z początków podwarszawskiego letniska. Zaplanowano: koncerty, lot balonem, warsztaty oraz gry i zabawy w stylu retro dla dzieci i dorosłych. Będzie fotoplastykon, tworzenie żywych obrazów, pokazy tańca i sztuki makijażu, mecz retro piłki nożnej, potańcówki i jedyna w swoim rodzaju, efektowna Parada Retro. Pojawią się damy w wytwornych sukniach i panowie w eleganckich cylindrach. Do tego zabytkowe samochody, riksze, bicykle oraz orkiestra - opisuje Magdalena Mich. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Magdaleną Mich Uczestnicy parady powalczą o laury w konkursach na najpiękniejsze przebranie z epoki oraz na najlepszą stylizację brody i wąsów. Nowością jest konkurs na retro latawiec. W sobotę 3 czerwca odbędzie się wernisaż wystawy fotografa Wojciecha Druszcza "Obiektywnie" w Galerii Hugonówka. Można na niej zobaczyć kilkadziesiąt zdjęć wybranych z kilkunastu tysięcy wykonanych podczas 50 lat pracy fotoreporterskiej, wśród nich portrety najważniejszych postaci z kręgu kultury i sztuki polskiej. Na fotografiach zobaczymy m.in Krzysztofa Kieślowskiego czy Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza. Inna wystawa, "Konstancin-Jeziorna w fotografii Jerzego Biernackiego 1920-1930", pokazuje 40 zdjęć wykonanych ze zbioru szklanych negatywów. Ich autorem jest Jerzy Biernacki - inżynier, konstruktor, wynalazca i foto-operator lotniczy, który podczas pobytów w swoim domu letniskowym dokumentował Konstancin i Skolimów. W niedzielę na scenie amfiteatru w Parku Zdrojowym zagra muzyczna gwiazda wieczoru, czyli zespół LemON z Igorem Herbutem. Dni Konstancina zakończy Bal apaszów, nawiązujący do balów organizowanych niegdyś w Willi Hugonówka. Pierwszy odbył się 30 lipca 1927 roku. Tradycja balów apaszów, oznaczających kogoś należącego do przestępczego półświatka, związana była w fascynacją tym nieznanym światem. Przebierane potańcówki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gości eleganckiego letniska. Na balu 4 czerwca zagra Kapela Spalska. Zobacz również: ​Pijany uderzył kradzionym samochodem w radiowóz. Pechowy rajd 20-latka

Opracowanie: Małgorzata Wosion