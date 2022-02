"Trzeba w to włożyć trochę serca, przede wszystkim starać się i dbać by klienci byli zadowoleni (..) Ważne są też składniki, naturalne, prawdziwe składniki i pączek jest wtedy idealny - mówią Agnieszka i Michał, którzy prowadzą cukiernię "Pączek w Tłuszczu". To właśnię tę cukiernię odwiedziliśmy w ramach naszej akcji "Przebojowa firma na słodko" w RMF FM.

/ Jakub Rutka / RMF FM

W tych niełatwych czasach, tuż przed Tłustym Czwartkiem mieliśmy dla was specjalną niespodziankę. Zaprosiliśmy was dzisiaj na pączki na rachunek RMF FM do mazowieckiej miejscowości Tłuszcz, do cukierni "Pączek w Tłuszczu". To kolejna cukiernia z tytułem "Przebojowej firmy na słodko". To miejsce i ich właścicieli odwiedził nasz reporter Michał Dobrołowicz.

Tłuszcz w Pączku Jakub Rutka / RMF FM

Na stronie rmf.fm możecie zgłaszać nam wyjątkowe cukiernie i sklepiki z ciastkami. My się tam wybierzemy, a Wy będziecie mogli zjeść pączki na nasz koszt. Nasi reporterzy są gotowi ruszyć w teren, by odnaleźć małe, lokalne cukiernie, które znacie, kochacie i przede wszystkim polecacie. Jeśli znacie miejsce, napiszcie do nas, a my już zadbamy o to, by cała Polska o niej usłyszała.

We wskazanych przez Was lokalach nasza żółto-niebieska ekipa urządzi słodkie happy hours, podczas których jecie pączki na nasz rachunek.