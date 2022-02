Ruszyła nasza akcja "Przebojowa Firma na Słodko". Na stronie rmf.fm możecie zgłaszać nam cukiernie i sklepiki z ciastkami. My się tam wybierzemy, a wy będziecie mogli zjeść pączki na nasz koszt. Dzisiaj odwiedziliśmy cukiernię w Krakowie.

Naszą akcję rozpoczęliśmy w Krakowie, gdzie odwiedziliśmy cukiernię Antoniego Adamka na osiedlu Dywizjonu 303. Nadzienie pączków, które jest robione z płatków róż, uprawianych na własnej działce pana Antoniego pod Krakowem, zbierane jest codziennie o 5 rano - mówi nasz reporter.

Przebojowa Firma na Słodko w RMF FM Jacek Skóra / RMF FM

Nasi reporterzy ruszają w teren, by odnaleźć małe, lokalne cukiernie, które znacie, kochacie i przede wszystkim polecacie.



Rozmowa z Antonim Adamkiem, właścicielem cukierni Jacek Skóra / RMF FM

Znasz miejsce, w którym zapach cynamonu rozchodzi się po całej ulicy? Cukiernię, która przepis na kruche ciastka przekazuje sobie z pokolenia na pokolenie? Napisz do nas, a my już zadbamy o to, by cała Polska o niej usłyszała.

>>>TUTAJ MOŻNA ZGŁASZAĆ CUKIERNIE<<<

We wskazanych przez Was lokalach nasza żółto-niebieska ekipa urządzi słodkie happy hours, podczas których jecie pączki na nasz rachunek.