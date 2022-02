"Odchodzimy od tradycyjnej masy cukrowej, od tych ciężkich tortów. Idziemy w stronę niekonwencjonalnych połączeń smakowych"- tak o swoich wypiekach mówi pani Joanna Pawlak, którą dziś odwiedziliśmy w ramach naszej akcji "Przebojowa Firma na Słodko".

Na stronie rmf.fm możecie zgłaszać nam wyjątkowe cukiernie i sklepiki z ciastkami. My się tam wybierzemy, a Wy będziecie mogli zjeść pączki na nasz koszt.

Dzisiaj nasza reporterka odwiedziła cukiernię w Konstantynowie Łódzkim. Na Tłusty Czwartek pani Joanna Pawlak właścicielka firmy proponuje zupełnie nietradycyjne pączki.

Odchodzimy od paczków smażonych na tłuszczu - podkreśla pani Joanna. I zdradza, że te przygotowywane w jej cukierni są maślankowe, z bezą i pieczone w piecu.

Tych niesztampowych pączków mogliście spróbować na nasz koszt w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej.

Cukiernia w Konstantynowie Łódzkim. Przebojowa Firma na słodko RMF FM

Nasi reporterzy są gotowi ruszyć w teren, by odnaleźć małe, lokalne cukiernie, które znacie, kochacie i przede wszystkim polecacie. Jeśli znacie miejsce, w którym zapach cynamonu rozchodzi się po całej ulicy lub cukiernię, która przepisy na ciasta przekazuje sobie z pokolenia na pokolenie - napiszcie do nas, a my już zadbamy o to, by cała Polska o niej usłyszała.

We wskazanych przez Was lokalach nasza żółto-niebieska ekipa urządzi słodkie happy hours, podczas których jecie pączki na nasz rachunek.