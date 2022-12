Drużyna Niebieskich Michała Jureckiego pokonała drużynę Pomarańczowych Artura Siódmiaka 26:19 w charytatywnym Super Meczu, który odbył się w niedzielę w Płocku. Gwiazdy kina, sportu i TikToka zagrały na rzecz osób autystycznych tuż przed starciem na szczycie PGNiG Superligi – meczem Orlen Wisły Płock z Łomżą Industrią Kielce. „Powinno pojawiać się coraz więcej takich inicjatyw!” – komentuje jedna z gwiazd Super Meczu, Krzysztof Ignaczak.

Cezary Trybański, Łukasz Kadziewicz, Krzysztof Ignaczak, Leszek "Eldo" Kaźmierczak, Joanna Jóźwik, Marek Saganowski, Jan Strojny czy Natalia Sisik - to tylko niektóre gwiazdy, które w niedzielne popołudnie zagrały w piłkę ręczną dla osób z autyzmem.

Bohaterowie znani z wielkich sportowych aren, scen muzycznych, ekranów kinowych i tych mniejszych, smartfonowych, wybiegli na parkiet tuż przed elektryzującym meczem mistrza i wicemistrza Polski męskiej piłki ręcznej.

Mecz piłki ręcznej gwiazd odbył się w skróconej formule 2 x 15 minut. Od prowadzenia 4:1 rozpoczęła ekipa Pomarańczowych Artura Siódmiaka, którą ze środka rozegrania dowodził Marcin Możdżonek. Pomarańczowi zdecydowanie górowali wzrostem nad Niebieskimi, bo oprócz byłego środkowego siatkarskiej reprezentacji Polski, w swoich szeregach mieli Cezarego Trybańskiego czy Łukasza Kadziewicza.

Niebiescy postawili na spryt - dogrania do skrzydeł i do koła. W bramce świetnie radził sobie znany z hiphopowej sceny muzycznej Leszek "Eldo" Kaźmierczak, którego w razie potrzeby zmieniał Sławomir Szmal. Na środku obrony natomiast w ekipie Michała Jureckiego mogliśmy zobaczyć m. in. Krzysztofa Ignaczaka, który zabłysnął także w kontrze i w dziesiątej minucie pierwszej połowy meczu dał ekipie Niebieskich prowadzenie 8:7, a chwilę później wykonał rzut karny na 11:7.

Forma nie ta, ale emocje sportowe pozostają, a jak jest rywalizacja, to się człowiek spina! - cieszył się Krzysztof Ignaczak. Pobiegałem trochę, trzy razy przebiegłem się w jedną czy w drugą stronę, jestem purpurowy na twarzy, więc wniosek jest prosty: muszę wrócić do biegania! - relacjonował.

Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Niebieskich 14:10.

W drugiej połowie przewaga Niebieskich utrzymywała się. Wynik zszedł na drugi plan, zachwycał styl gry i finezja zawodników oraz zawodniczek. Kibice zgromadzeni w Orlen Arenie mogli oglądać m. in. jak Marek Saganowski pokonał Sławomira Szmala efektownym lobem, Kamil Szpejenkowski w ferworze walki rozpędzony przeskoczył przez bandy, a Krzysztof Ignaczak niczym rasowy obrotowy powstrzymał na kole Łukasza Kadziewicza.

Chodź, chodź! - dało się po chwili słyszeć pokrzykiwanie Łukasza Kadziewicza, który zachęcał Joannę Jóźwik do bramki z wyskoku. Lekkoatletka wykorzystała okazję i zwinnie pokonała Sławka Szmala.

Łukasz robił mi miejsce, podał piłkę i powiedział "Rzucaj!". Myślę, że Sławek dał mi fory, więc nie czuję satysfakcji! Ale ja na 800 m też bym mu odpuściła! - śmiała się Joanna Jóźwik.

Mecz zakończył się zwycięstwem Niebieskich 26:19. Trener Pomarańczowych, Artur Siódmiak, ani trochę się tym jednak nie martwił.

Ta przegrana w ogóle nie boli. Zawsze warto pomagać, a autyzm jest mi bliski, bo mój syn ma stwierdzone to spektrum, więc nie zastanawiałem się ani chwili, czy tutaj przyjechać - komentował tuż po spotkaniu. Ludzie autystyczni mogą funkcjonować w społeczeństwie praktycznie normalnie przy odpowiednim nastawieniu nas, osób zewnętrznych. Trzeba mieć troszkę luzu do ich nawyków i to wystarczy - dodał Siódmiak.

W ramach Super Meczu drużyny prowadzone przez Michała Jureckiego i Artura Siódmiaka, zwracały uwagę na problemy i wyzwania stojące przed osobami w spektrum autyzmu. Gwiazdy wyszły na parkiet w towarzystwie dziecięcej eskorty - podopiecznych Stowarzyszenia Zobaczyć Lili. W celu przybliżenia tematu funkcjonowania dzieci autystycznych oraz ich matek, które na co dzień walczą o normalne, szczęśliwe życie swoich pociech, Stowarzyszenie Zobaczyć Lili chce wyprodukować film fabularny. Zbiórkę środków na ten cel można wesprzeć tutaj.

Drużyna pomarańczowa:

Paweł Burczyk, Joanna Jóźwik, Łukasz Kadziewicz, Przemysław Koch, Maciej Kruk, Rafał Kuptel, Kacper Ligarzewski, Paweł Masierak, Marcin Możdżonek, Anna Przybylska, Wojciech Przybylski, Marek Saganowski, Karolina Siódmiak, Kamil Szpejenkowski, Damian Wleklak

Trener: Artur Siódmiak

Drużyna niebieska:

Kamil Adamski, Paweł Czyżyk, Angelika Marciniak, Sandra Guziewicz, Krzysztof Ignaczak, Wiktoria Jaroniewska, Leszek "Eldo" Kaźmierczak, Marcin Kikut, Rafał "Tito" Kryla, Gabriela Kuczyńska, Marcin Lijewski, Katarzyna Skorupa, Iwona Niedźwiedź, Mateusz Rudyk, Natalia Sisik, Jan Strojny, Mateusz Szczepaniak, Sławomir Szmal.

Trener: Michał Jurecki