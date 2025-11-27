Stołeczni strażnicy miejscy nie kryli zaskoczenia, gdy kobieta, która parkowała swój samochód na miejscu dla niepełnosprawnych, bez ogródek oświadczyła, że podrobiła kartę parkingową. "Bo muszę tu parkować" - tłumaczyła.

Kobieta parkowała na miejscu dla niepełnosprawnych na lewą kartę, fot. straż miejska w Warszawie

Strażnicy miejscy ujawnili kolejne fałszerstwo karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami w śródmieściu Warszawy.

Kobieta przyznała, że sama podrobiła datę ważności, wykorzystując starą kartę niepełnosprawnego męża.

Zatrzymana na miejscu kierująca oświadczyła, że pracuje w "branży papierów wartościowych".

Strażnicy miejscy ujawnili kolejny przypadek fałszowania karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie warszawskiego śródmieścia.

Funkcjonariusze z Referatu Starego i Nowego Miasta, którzy regularnie patrolują miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, zauważyli samochód stojący na tzw. kopercie przy centrum pomocy społecznej. Za szybą pojazdu znajdowała się karta parkingowa, jednak z wyraźnie podmienioną datą ważności.

W trakcie oczekiwania na policję, która interweniuje w przypadku podejrzenia fałszerstwa dokumentów, na miejscu zjawiła się kierująca pojazdem kobieta. Jej tłumaczenia zaskoczyły nawet doświadczonych strażników miejskich.