Ruszyły zapisy na bezpłatne wydarzenia Warszawskich Dni Rodzinnych. Od 16 do 18 września stolica zamieni się w wielki plac zabaw. Projekt logistycznie zbliżony jest do Nocy Muzeów, a z propozycji mogą korzystać całe rodziny.

Bezpłatne Warszawskie Dni Rodzinne. Ruszyły zapisy / materiały prasowe /

W pędzącym świecie, kiedy zmagamy się z problemami takimi jak rosnące ceny, wyższe raty kredytu czy wojna za naszą wschodnią granicą, zapominamy często o tym, co też również ważne: poświęcanie uwagi swoim dzieciom - mówi Krystyna Radkowska, prezes Fundacji Zwalcz Nudę, która organizuje Warszawskie Dni Rodzinne. Udział jest bezpłatny, trzeba się tylko zapisać tutaj.

W ramach Warszawskich Dni Rodzinnych odbywa się m.in piknik rodzinno-sportowy na błoniach PGE Narodowego. "Pudry, mgiełki i łabędzie puszki - kosmetyki starej Warszawy" to propozycja przygotowana przez Muzeum Farmacji w Warszawie. Są też ekologiczne warsztaty kulinarne, gimnastyka zdrowotna i relaksacyjna TaiChi czy pokazowy trening "Kendo - Japońska szermierka". W programie jest również lekcja biograficzna w muzeum - "Maria Skłodowska-Curie - opowieść o życiu wielkiej Polki". Spacer Chopinowski "Chopin w Warszawie" oraz lekcję "Złota Kaczka" z warsztatem dla dzieci przygotowało stołeczne Muzeum Fryderyka Chopina. "Zatańcz swinga! - potańcówka na Goldoniego" to z koli propozycja przygotowana przez Bielański Ośrodek Kultury. W ramach Warszawskich Dni Rodzinnych będą też darmowe zajęcia z rysunku dla dzieci i młodzieży.

Pierwsze Warszawskie Dni Rodzinne odbyły się w 2013 roku. We wszystkich dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie ponad 60 000 rodzin. Skorzystały one z ponad 1000 nieodpłatnych zajęć, warsztatów, pokazów czy lekcji. Najbliższa edycja potrwa od 16 do 18 września.