Już wkrótce w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym udostępniony zostanie specjalny audioprzewodnik dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Dzięki temu będą one mogły aktywnie przejść istniejącą już ścieżkę edukacyjną.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W przewodniku będzie udźwiękowiony opis ścieżki, merytoryczne informacje o zwierzętach, których rzeźby odlane z brązu są już w warszawskim ogrodzie oraz wiersze o nich. Dzieci będą mogły poznać cechy m.in. niedźwiedzia polarnego, pingwina, sowy, tukana, goryla, słonia, żyrafy, nosorożca czy rekina

Ten projekt nosi nazwę "Bajeczne ZOO". Chodzi nam o to, żeby dzieci poznały zwierzęta i żeby zobaczyły je oczami wyobraźni - mówi w rozmowie z Anną Zakrzewską Aleksandra Rutkowska, liderka Innowacji Społecznych i pomysłodawczyni audioprzewodnika. Jest to bardzo ważne dla dzieci niewidomych i niedowidzących, ponieważ one mogą zobaczyć ZOO tylko w taki sposób, że dotykają rzeźby. Jeśli włączymy do tego inne zmysły: opowiemy, przeczytamy w piękny sposób, uruchomimy dźwięk, to jest to dla nich niesamowite przeżycie - dodała.

Wiersze będą czytać profesjonalni aktorzy.