39-latek, który zaatakował na wywiadówce w Gójsku pod Sierpcem (woj. mazowieckie) dwie kobiety, w tym dyrektorkę szkoły, ma sprawę o znęcanie się nad osobą najbliższą z art. 207 kodeksu karnego.

/ Shutterstock

Jak informowaliśmy, 39-letni mężczyzna podczas zebrania rodziców zaczął się awanturować i zakłócać przebieg spotkania.

Została mu zwrócona uwaga i poproszono go o wyjście z sali, co wywołało u niego agresję - uderzył w twarz jedną z przypadkowych matek obecnych na spotkaniu i pchnął dyrektorkę szkoły, która stanęła w obronie kobiety. W wyniku upadku na ścianę dyrektorka doznała obrażeń. Sytuacja była bardzo dynamiczna - mówi RMF24 st. asp. Katarzyna Krukowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Obie kobiety w wieku 41 i 55 lat trafiły do szpitala. Po badaniach, które wykazały, że doznały ogólnych potłuczeń, zostały wypisane do domu.

Na miejsce natychmiast wezwano policję. Po zatrzymaniu okazało się, że 39-latek miał 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Dodatkowo ustalono, że jeszcze przed atakiem na kobiety uszkodził dwa samochody znajdujące się na terenie szkoły.

Cały czas trwają czynności procesowe, które pozwolą postawić mężczyźnie zarzuty, w tym dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej, zniszczenia mienia oraz ataku na funkcjonariusza podczas zatrzymania - dodała asp. Krukowska.

Postępowanie z art. 207 kk

Jak się dowiedzieliśmy, w sprawie 39-latka i ojca czwórki dzieci toczy odrębne postępowanie z art. 207 kodeksu karnego dotyczące znęcania się nad osobą najbliższą lub pozostającą w zależności od sprawcy.

Znamy sytuację tej rodziny. Prowadzone jest tam postępowanie z art. 207 kk. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny - potwierdza RMF24 asp. Katarzyna Krukowska.