Rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła we wtorek dwa ukraińskie drony lecące w kierunku Moskwy. Informację przekazał mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin. Moskiewskie lotniska Wnukowo i Szeremietiewo wstrzymały operacje.

Lotnisko Szeremietiewo w Moskwie. / Shutterstock

"Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła bezzałogowy statek powietrzny, który leciał w stronę Moskwy. Specjaliści służb ratowniczych pracują na miejscu upadku szczątków" - napisał w serwisie Telegram mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Rosjanie mieli zestrzelić, według Reutersa, dwa drony lecące nad Moskwę.

W związku z zagrożeniem dronowym wszelkie operacje zawiesiły dwa główne moskiewskie lotniska: Szeremietiewo i Wnukowo.

Przypomnijmy, że w nocy z poniedziałku na wtorek siły ukraińskie przeprowadziły "bezprecedensowy" atak na tzw. Doniecką Republikę Ludową, uszkadzając dwie elektrociepłownie: Zuewskaja i Starobeszewskaja. W wielu miejscowościach doszło do przerw w dostawie prądu.